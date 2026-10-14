Encuentran Restos Humanos a un Lado de la Maxipista León-Aguascalientes

Restos humanos fueron encontrados la noche del martes en una bolsa negra a un costado de la maxipista León-Aguascalientes en la comunidad La Providencia I.
El hallazgo se reportó minutos antes de las 10:00 de la noche, cerca de un puente entre esa comunidad y la colonia San Juan de Abajo después de que automovilistas observaran una cartulina rosa con un mensaje intimidatorio sobre la bolsa.
Policías municipales acudieron al sitio, confirmaron el reporte y resguardaron el área; posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las investigaciones.
Los restos fueron trasladados a Guanajuato, Capital por personal del Servicio Médico Forense para su identificación y el análisis correspondiente.
Las autoridades no han confirmado si el caso está relacionado con el torso calcinado encontrado esa misma mañana en otro punto, a unos ocho kilómetros de distancia.