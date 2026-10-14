Homicidios

Encuentran Restos Humanos a un Lado de la Maxipista León-Aguascalientes

Conductores se percataron de una cartulina con amenazas sobre una bolsa de plástico negra

Encuentran Restos Humanos a un Lado de la Maxipista León-AguascalientesEncuentran Restos Humanos a un Lado de la Maxipista León-Aguascalientes. Foto: N+

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Agentes estatales se encargaron de realizar las investigaciones pertinentes y determinar la identidad de la víctima.

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