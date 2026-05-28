El pasado miércoles se registró un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y agentes ministeriales en calles de la comunidad de Santiaguillo en Acámbaro.

El incidente se registró cuando elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, realizaban un operativo en la zona y fueron atacados por sujetos armados, lo que desató un intercambio de disparos.

El agente ministerial herido tuvo que ser llevado a un hospital

Tras repeler la agresión, el agente ministerial lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Posteriormente, Policías Municipales, personal ministerial y efectivos de la Defensa desplegaron una movilización para resguardar el área y se pudieran llevar a cabo las diligencias necesarias.

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Mientras que peritos llevaron a cabo el procesamiento de la escena, el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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