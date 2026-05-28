Enfrentamiento en Acámbaro Deja un Presunto Delincuente Abatido y un Ministerial Herido

Un enfrentamiento en la comunidad de Santiaguillo en Acámbaro, Guanajuato, dejó a un presunto delincuente sin vida y un agente ministerial lesionado, por lo que fue llevado a un hospital.

Un presunto delincuente perdió la vida y un ministerial resultó herido en Acámbaro.N+

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Enfrentamiento en Acámbaro: un presunto delincuente abatido y un agente ministerial herido. Conoce los detalles del operativo que desató el tiroteo en Santiaguillo.

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