Catean Negocios en Silao, Guanajuato; Encuentran Drogas, Cartuchos y Dinero

Autoridades de Seguridad de Guanajuato y de la Fiscalía General de la República realizaron dos cateos en establecimientos comerciales donde aseguraron envoltorios de droga, cartuchos y dinero en efectivo.

Tras la investigación, las órdenes judiciales fueron ejecutadas en los inmuebles dentro de una carpeta de investigación relacionada con posibles delitos contra la salud, dando como resultado en el primer cateo en un local donde se consumían bebidas alcohólicas.

Entre lo asegurado se encontraba seis bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, aproximadamente 73 bolsas con una sustancia blanca y granulada, alrededor de 51 bolsas con una sustancia en polvo de color blanco, 10 bolsas con una sustancia sólida de color blanco, 8 cartuchos útiles calibre 9×19 milímetros.

Ahí, se logró la detención de Juan Francisco “N”, de 45 años, y María Guadalupe “N”.

En el segundo inmueble, los elementos de Seguridad también aseguraron 30 dosis de una sustancia cristalina, 20 dosis de una sustancia en polvo de color blanco, 4 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 5 cartuchos útiles para arma larga, 6 cartuchos útiles para arma corta, dinero en efectivo en diferentes denominaciones.

Ahí fue detenido Claudio Seferino “N”, quien se encontraba a cargo del establecimiento al momento de la diligencia.

Al final se informó que en total, se aseguraron más de 200 envoltorios y dosis de sustancias con características de posibles narcóticos, así como 19 cartuchos útiles y otros indicios que serán analizados dentro de la investigación.