Seguridad

Catean Negocios en Silao, Guanajuato; Encuentran Drogas, Cartuchos y Dinero

En estos operativos en los establecimientos, fueron detenidas tres personas

La mercancía fue asegurada por elementos de Seguridad.Foto: FSPE

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Encuentran marihuana, sustancias blancas y cartuchos. Tres detenidos en operativos de seguridad.

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