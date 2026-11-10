Seguridad

Enfrentamiento Armado Deja un Muerto en la Aldea, Silao en Guanajuato

El saldo preliminar es un oficial federal sin vida y 5 personas detenidas

Elementos de varias corporaciones de Seguridad resguardaron la zona.Foto: @FSPE

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Un oficial federal pierde la vida en un enfrentamiento en Silao. Hay 5 personas detenidas.

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