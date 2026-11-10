Enfrentamiento Armado Deja un Muerto en la Aldea, Silao en Guanajuato

Un enfrentamiento armado entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados dejó como saldo preliminar a un oficial federal sin vida y 5 personas más detenidas en el municipio de Silao, Guanajuato.

Los hechos iniciaron en la comunidad de La Aldea, en Silao, donde un comando armado irrumpió en varios domicilios privando de la libertad a dos personas de la zona y dejando herida a una mujer.

Los civiles continuaron ahora hacía Bajío de Bonillas, donde hubo intercambio de disparos con las fuerzas federales. Ahí se logró el aseguramiento de una camioneta y armamento pesado.

La persecución continuó y terminó en la carretera León - Salamanca a la altura del Garrido, donde elementos del Ejército y de la Guardia Nacional aseguraron una camioneta con blindaje artesanal y tres motocicletas.

Se espera el informe de la Fiscalía de Guanajuato y fuerzas federales para conocer el saldo oficial del enfrentamiento.