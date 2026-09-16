Estudiantes de Ayotzinapa Toman la Caseta de Cobro Palo Blanco, en Chilpancingo

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocuparon la tarde de este miércoles la caseta de cobro Palo Blanco, en Chilpancingo, Guerrero, como parte de una jornada de lucha que también incluyó un mitin político, en el marco de la conmemoración por los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con reportes de medios locales, los estudiantes llegaron a la caseta alrededor de las 14:43 horas y levantaron las plumas de cobro, dejando el paso libre a los automovilistas sin exigirles el pago de la cuota.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Normalistas Toman Caseta en la Autopista del Sol

Minutos más tarde, un segundo reporte difundido desde la zona confirmó la misma acción en el punto, con normalistas presentes en los carriles y tránsito vehicular fluyendo con normalidad pese al bloqueo de las casetas de cobro.

Prensa Ayotzi, la comisión de prensa y propaganda del movimiento estudiantil, transmitió en vivo un mitin político desde Chilpancingo como parte de la misma jornada, con el que los normalistas exigen justicia por la desaparición de los 43 compañeros.

Durante la transmisión también se escucharon señalamientos sobre presupuesto y atención a las comunidades educativas, aunque el bajo volumen y el ruido ambiental de la transmisión en vivo no permitieron distinguir con claridad declaraciones específicas.

CT