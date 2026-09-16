Sociedad

Estudiantes de Ayotzinapa Toman la Caseta de Cobro Palo Blanco, en Chilpancingo

La protesta se da a unos días de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas

Estudiantes de Ayotzinapa Toman la Caseta de Cobro Palo Blanco, en ChilpancingoFoto: Cuartoscuro / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+