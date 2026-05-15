Mexicanos, Encarcelados en Sudáfrica: ¿De Qué Acusan a 5 Connacionales Detenidos?

Once personas fueron detenidas en Sudáfrica, entre ellos cinco ciudadanos mexicanos. Te decimos de qué acusan a los connacionales.

Durante su primera audiencia ante el tribunal de magistrados de Swartruggens, en la provincia del Noroeste (norte), se decidió aplazar el caso siete días para permitir:

La asistencia de intérpretes, verificar el estatus migratorio de los extranjeros y tramitar las posibles solicitudes de libertad bajo fianza.

Además de los cinco mexicanos, también fueron detenidos dos ciudadanos mozambiqueños, uno zimbabuense y tres sudafricanos; todos permanecerán en prisión preventiva hasta su próxima audiencia, informaron este viernes fuentes judiciales.

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¿De qué acusan a los mexicanos detenidos en Sudáfrica?

Los once sospechosos, entre ellos los cinco mexianos, fueron detenidos por operar un laboratorio de drogas a gran escala en una granja de Sudáfrica. Los acusados enfrentan cargos por:

Fabricación de estupefacientes, posesión ilegal de metales preciosos y materiales peligrosos, además de la contravención de la ley de Inmigración.

La Policía sudafricana (SAPS) desmanteló el centro de producción, cuyo valor se estima en unos 100 millones de rands (aproximadamente 5.1 millones de euros), tras una operación de inteligencia en la que participaron unidades especializadas de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios (DPCI).

"Continuaremos intensificando las operaciones destinadas a interrumpir y desmantelar redes de drogas que operan dentro de nuestras comunidades", afirmó la comisionada nacional en funciones de la SAPS, la teniente general Dimpane, en un comunicado.

Según la Policía, solo la semana pasada las autoridades arrestaron a 280 sospechosos por tráfico de drogas y a otros 2,573 por posesión durante diversas operaciones realizadas en todo el país africano.

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Con información de N+ y EFE .

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