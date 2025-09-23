Caso Ismael Ayala-Uribe: Muere Mexicano Bajo Custodia de ICE en California, EUA

Un mexicano de 39 años murió en California cuando se hallaba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, informó este martes 23 de septiembre la agencia estadounidense, que enfrenta una demanda por la falta de atención médica adecuada brindada a los detenidos, entre otras denuncias.

Ismael Ayala-Uribe falleció ayer, lunes 22 de septiembre, en el Centro Médico Global Victor Valley de Victorville, ubicado al noreste de Los Ángeles, detalló el ICE en un comunicado.

Ismael estaba detenido desde el 17 de agosto

El inmigrante se encontraba detenido desde el 17 de agosto en el centro de procesamiento del ICE en la localidad californiana de Adelanto y fue trasladado el 21 de septiembre a las instalaciones médicas para “una evaluación más exhaustiva” de un absceso en el glúteo, tras lo que se programó una cirugía para tratarlo.

En la madrugada del 22 de septiembre, Ayala-Uribe fue hallado inconsciente y fue declarado muerto, agregó en el comunicado la agencia estadounidense.

¿Cuál fue la causa de muerte del migrante mexicano?

Las causas del fallecimiento aún no han sido reveladas, pero están siendo investigadas; el ICE dijo que Ayala también presentaba hipertensión y taquicardia anormal.

