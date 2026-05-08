México y Canadá Afinan Plan de Acción y Preparativos para el Mundial 2026: SRE

Este viernes 8 de mayo, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dio a conocer que conversó vía telefónica con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, con la finalidad de evaluar los resultados del Plan de Acción México-Canadá y los detalles del ya cercano Mundial 2026.

Velasco y Anand conversaron “para dar seguimiento a la llamada de hace unas semanas entre la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney”. Por lo que “intercambiaron puntos de vista sobre los resultados alcanzados bajo el Plan de Acción de la misión comercial mexicana que se encuentra actualmente en ese país para profundizar los vínculos económicos; así como de los últimos detalles que realizan para albergar próximamente la Copa Mundial de Futbol en la región”.

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Por su parte, su homóloga Anita Anand también se refirió al diálogo: “Hablé con mi homólogo mexicano, Roberto Velasco, sobre el progreso del Plan de Acción Canadá-México, así como sobre los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA, que Canadá, México y Estados Unidos tendrán el honor de organizar conjuntamente”.

Y en ese mismo sentido añadió que “también conversamos sobre el fortalecimiento de los lazos económicos, en particular la misión comercial mexicana que actualmente se encuentra en Canadá, y sobre la profundización del comercio y la inversión entre nuestros dos países”.

Cada vez falta menos para el inicio de la edición 23 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ha sido nombrada como la más grande de la historia, ya que contará con la participación de 48 naciones que competirán por el título en un torneo de 39 días que se realizará en Canadá, México y Estados Unidos.

Cuántas sedes tendrán los tres países para el Mundial 2026?

Existen 16 sedes en los tres países que albergarán 104 partidos, marcando el regreso del torneo a América del Norte.

Entre las selecciones paricipantes destaca Argentina, que buscará defender el trofeo que consiguió con Lionel Messi, en Qatar 2022, mientras que Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán harán su debut en una Copa del Mundo.

¿Cuáles son los grupos y equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa Grupo B : Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza

: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega

Francia, Senegal, Irak, Noruega Grupo J : Argentina, Argelia, Austria, Jordania

: Argentina, Argelia, Austria, Jordania Grupo K : Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia

: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

¿Cuándo y dónde será el partido inaugural del Mundial 2026?

El torneo se inaugurará el 11 de junio a las 15:00 horas en el Estadio de la Ciudad de México. El partido inaugural será entre la Seleccción Mexicana y su similar de Sudáfrica.

¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El Estadio MetLife, que se llamará Estadio de Nueva York-Nueva Jersey durante el torneo, será la sede de la final el 19 de julio a las 15:00 horas. El torneo constará de una fase de grupos y cuatro rondas eliminatorias antes de la final.

A diferencia de ediciones anteriores, las rondas eliminatorias comenzarán con los dieciseisavos de final, seguidos de los octavos de final, los cuartos de final y las dos semifinales.

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Con información de N+

RGC