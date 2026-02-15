Anuncia Casa Blanca Retiro de Más de 1000 Agentes Migratorios de Minnesota

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció el domingo que más de mil agentes federales de inmigración han sido retirados del área de las Ciudades Gemelas, en Minnesota, y que varios cientos más abandonarán la zona en los próximos días como parte de una reducción del despliegue ordenado por el gobierno del presidente Donald Trump.

En entrevista con el programa Face the Nation, de CBS, Homan explicó que permanecerá una fuerza de seguridad “pequeña” durante un periodo breve para proteger a los agentes que continúen en funciones y actuar “cuando nuestros agentes estén fuera y queden rodeados por agitadores y las cosas se salgan de control”. No precisó el tamaño de ese contingente.

“Ya retiramos a bastante más de mil personas y, a partir del lunes, martes, retiraremos a varios cientos más. Volveremos a la presencia original”, afirmó el funcionario.

Miles de agentes fueron enviados previamente a Minneapolis y St. Paul como parte de la denominada “Operación Metro Surge” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El Departamento de Seguridad Nacional calificó el operativo como la mayor operación de control migratorio hasta la fecha y aseguró que fue exitosa.

Descontento creciente

Sin embargo, la intervención generó crecientes críticas a medida que aumentaban las tensiones y se registraban hechos violentos, incluidos los asesinatos a tiros de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales. Las muertes provocaron condenas públicas y cuestionamientos sobre la conducta de los oficiales, lo que derivó en ajustes en la operación.

Durante las últimas semanas, las protestas se volvieron frecuentes en la región. Una red de residentes se organizó para apoyar a inmigrantes, alertar sobre la presencia de agentes y documentar sus actuaciones. Homan aseguró que, pese al repliegue, los agentes continuarán investigando denuncias de fraude y hechos relacionados con manifestaciones que interrumpieron incluso servicios religiosos.

La semana pasada, el funcionario adelantó que 700 agentes federales abandonarían Minnesota de inmediato, aunque más de 2 mil permanecen aún en el estado. El jueves reiteró que la “reducción significativa” ya estaba en marcha y continuará durante esta semana.

Homan subrayó que las redadas migratorias no se detendrán en las Ciudades Gemelas y que las deportaciones masivas seguirán en todo el país. Los agentes que salgan de Minnesota regresarán a sus bases o serán reasignados a otros destinos. Consultado sobre si futuros despliegues podrían alcanzar la magnitud de la operación en la zona, respondió: “Depende de la situación”.

