Arrestan al Rapero Rick Ross en Miami por Presunta Agresión Grave

El rapero estadounidense Rick Ross fue arrestado a primera hora de este jueves en Miami Beach, Florida, tras ser acusado de agresión en el marco de una investigación por violencia doméstica, según confirmaron las autoridades locales.

El artista, cuyo nombre legal es William Roberts II, de 50 años, enfrenta un cargo grave de agresión por estrangulamiento y un cargo menor por agresión, de acuerdo con los registros del sistema judicial del condado.

Tras la detención, la representación legal del músico emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones presentadas en su contra. Su abogado afirmó que la denuncia proviene de una expareja del cantante y sostuvo que las motivaciones de la acusadora no son claras, argumentando que su cliente está siendo señalado injustamente.

Rick Ross es un músico y empresario estadounidense originario de Mississippi. Comenzó a ganar reconocimiento en la escena del hip-hop a mediados de la década de 2000 y en 2006 lanzó su álbum debut, Port of Miami, que llegó al primer lugar de la lista Billboard 200.

A lo largo de su carrera ha publicado discos como Trilla, Deeper Than Rap, Teflon Don y God Forgives, I Don't, además de colaborar con artistas como Jay-Z, Kanye West, Drake y Lil Wayne. También es fundador del sello discográfico Maybach Music Group.