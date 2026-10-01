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Arrestan al Rapero Rick Ross en Miami por Presunta Agresión Grave

El abogado del artista rechazó los señalamientos y cuestionó las motivaciones de la denunciante

Detienen al Rapero Rick RossDetienen al Rapero Rick Ross. Foto: Reuters

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Rick Ross arrestado en Miami por presunta agresión grave. Su abogado niega las acusaciones y cuestiona las intenciones de la denunciante.

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