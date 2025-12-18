Inicio Internacional Asia oceania Australia Frustra Nuevo Acto Violento: Desarticula Célula tras Ataque Terrorista en Bondi Beach

Autoridades de Australia frustraron un supuesto intento de ataque en Sídney, luego del tiroteo en Bondi Beach

Memorial por víctimas del ataque terrorista en Bondi Beach, Australia

Memorial por víctimas del ataque terrorista en Bondi Beach, Australia. Foto: Reuters

Autoridades de Australia desarticularon una presunta célula delictiva, en Sídney, luego del ataque terrorista en Bondi Beach, donde murieron 15 personas, el fin de semana pasado.

La Policía de Australia informó hoy, 18 de diciembre de 2025, que fueron detenidos siete sujetos, luego de que recibieron una alerta sobre un posible “acto violento”, en Sídney.

Agentes tácticos especiales interceptaron dos autos, luego de que fueron informados de que “posiblemente se está planeando un acto violento”.

Además, una patrulla embistió a un auto, para detener a los sospechosos, que iban a bordo del vehículo.

La Policía de Nueva Gales del Sur precisó que “hasta este momento, la policía no ha identificado alguna conexión con las actuales investigaciones policiales del ataque terrorista de Bondi”.

Con información de N+.

