Australia Frustra Nuevo Acto Violento: Desarticula Célula tras Ataque Terrorista en Bondi Beach

Autoridades de Australia desarticularon una presunta célula delictiva, en Sídney, luego del ataque terrorista en Bondi Beach, donde murieron 15 personas, el fin de semana pasado.

¿Qué paso en Bondi Beach? Padre e hijo desataron un tiroteo y mataron a 15 personas, en lo que consideró como un ataque antisemita, ocurrido el domingo, 14 de diciembre de 2025, Bondi Beach.

Padre e hijo desataron un tiroteo y mataron a 15 personas, en lo que consideró como un ataque antisemita, ocurrido el domingo, 14 de diciembre de 2025, Bondi Beach. Uno de los atacantes fue abatido y el otro permanece hospitalizado.

La Policía de Australia informó hoy, 18 de diciembre de 2025, que fueron detenidos siete sujetos, luego de que recibieron una alerta sobre un posible “acto violento”, en Sídney.

Agentes tácticos especiales interceptaron dos autos, luego de que fueron informados de que “posiblemente se está planeando un acto violento”.

Además, una patrulla embistió a un auto, para detener a los sospechosos, que iban a bordo del vehículo.

La Policía de Nueva Gales del Sur precisó que “hasta este momento, la policía no ha identificado alguna conexión con las actuales investigaciones policiales del ataque terrorista de Bondi”.

