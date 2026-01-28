Condenan a la Exprimera Dama de Corea del Sur a 20 Meses de Cárcel por Corrupción.

Un tribunal surcoreano condenó a la ex primera dama Kim Keon Hee a 20 meses de prisión por corrupción este miércoles 28 de enero, antes del veredicto del desacreditado expresidente Yoon Suk-yeol por su imposición de la ley marcial hace un año.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a Kim por recibir regalos de la Iglesia de la Unificación a cambio de favores empresariales.

El fallo fue una sorpresa después de que el fiscal independiente solicitara una pena de prisión de 15 años para Kim por los cargos relacionados con:

Soborno

Manipulación de precios de acciones

Violaciones de la ley de financiamiento político

¿Cómo resolvió el tribunal?

El tribunal absolvió a Kim de los cargos de manipulación de precios de acciones y violaciones de la ley de financiamiento político, citando falta de pruebas.

El equipo de defensa de Kim dio las gracias al tribunal por su veredicto, pero dijo que la pena de prisión de 20 meses por soborno era "relativamente alta" y que estudiará si apela.

Kim lleva en la cárcel desde agosto, cuando el tribunal de Seúl aprobó una orden para arrestarla citando la posibilidad de que pudiera destruir pruebas.

Días antes de su arresto, Kim se disculpó por causar preocupación pública, pero aún insinuó que negaría las acusaciones en su contra, describiéndose como "alguien insignificante".

El fallo se produce unas tres semanas antes de que el tribunal emita su veredicto sobre el cargo de rebelión contra Yoon por imponer brevemente la ley marcial en diciembre de 2024. Otro fiscal independiente ha pedido la pena de muerte para Yoon.

Los escándalos y la ley marcial

Cuando Yoon estaba en el cargo, Kim se vio envuelta en una serie de escándalos que perjudicaron gravemente la popularidad de Yoon y proporcionaron munición política implacable a sus rivales. Los escándalos incluyeron los tres cargos que el tribunal trató este miércoles.

Muchos observadores especularon que Yoon optó por colocar al país bajo un régimen militar para proteger a su esposa de posibles investigaciones.

Pero después de una investigación de seis meses sobre el decreto de Yoon que concluyó en diciembre, el equipo del fiscal independiente Cho Eun-suk minimizó las conjeturas de que los problemas de Kim llevaron a Yoon a declarar la ley marcial.

Yoon planeó durante más de un año declarar la ley marcial para poder eliminar a sus oponentes políticos y monopolizar el poder, y tampoco había evidencia de la participación de Kim, dijo el equipo de Cho.

Con información de AP

ASJ