Muerte de Líder Juvenil Desata Protestas Masivas en Bangladesh

El jueves, 18 de diciembre de 2025, falleció el líder del movimiento juvenil de Bangladesh, Sharif Osman Hadi, tras ser baleado, la semana pasada, cuando salió de una mezquita. Su muerte, ocasionó que se desatara la violencia en el país.

¿Quién fue Sharif Osman Hadi?

Sharif Osman Hadi murió a los 32 años de edad.

Era portavoz de Inquilab Mancha o Plataforma para la Revolución.

Sujetos encapuchados y armados le dispararon en la cabeza el viernes de la semana pasada, el 12 de diciembre de 2025, en Daca, mientras lanzaba su campaña para las elecciones.

Hadi, que criticaba abiertamente a la India, fue internado inicialmente en un hospital de Bangladesh antes de ser trasladado a Singapur, donde recibió atención médica avanzada.

Finalmente, murió luego de pasar seis días hospitalizado, con respiración artificial.

Muerte de Sharif Osman Hadi desata violentas protestas en Bangladesh

Cientos de manifestantes se reunieron en una plaza en Daca, la capital de Bangladesh. Las protestas derivaron en actos de vandalismo que afectó a los diarios The Daily Star y Prothom Alo; se desplegaron elementos de la policía y bomberos para ayudar a las personas atrapadas en un edificio que fue incendiado.

Los partidos políticos de Bangladesh pidieron al gobierno interino encontrar y llevar a la justicia a los asesinos.

Las autoridades declararon un día nacional de luto el sábado, 20 de diciembre de 2025, y se han detenido a varias personas por el caso.

El ataque a Sharif Osman Hadi se perpetró un día después de que se anunciaron las primeras elecciones, después las manifestaciones en 2024, cuando Osman Hadi lideró las protestas que provocaron la destitución de la ex primera ministra, Sheikh Hasina, quien huyó a India.

Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006 y el actual jefe de Gobierno, afirmó que el asalto fue algo premeditado con intenciones de desestabilizar las elecciones:

Ninguna forma de violencia que busque descarrilar las elecciones será tolerada (…) Esto es un acontecimiento preocupante para el panorama político del país.

Durante las protestas se reportó el linchamiento de un hombre hindú, quien fue brutalmente golpeado, colgado y quemado por supuesta blasfemia, caso que se hizo viral en redes sociales.

Las autoridades calificaron el hecho como algo atroz y pidieron a los protestantes mostrar moderación, ante disturbios por algunas personas descontroladas.

Las manifestaciones en Bangladesh continúan hasta este viernes, 19 de diciembre de 2025.

