Terremoto Golpea Japón y Activa Alerta de Tsunami; Video del Fuerte Sismo Hoy

Este lunes 8 de diciembre de 2025, un terremoto de magnitud superior a 7 golpeó el norte de Japón, por lo que se activó una alerta de tsunami en la región.

El fuerte sismo sacudió la prefectura de Aomori, en 41 grados de latitud norte y 142.3 grados de longitud este.

Ante ello, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de olas de hasta tres metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas.

La alerta se activó para la costa oriental de la prefectura de Aomori y otras zonas a lo largo de la costa del Pacífico. En tanto, las plantas de energía nuclear en la región iniciaron controles de seguridad, según publicó la emisora pública NHK.

El epicentro se localizó frente a las costas de la prefectura de Aomori. Foto: earthquake.usgs.gov

Magnitud del potente temblor

De acuerdo con la información de la Agencia Meteorológica de Japón, el poderoso sismo tuvo una magnitud 7.6 y ocurrió a las 23:15 hora local.

En su página web, indicó que debido a ello se activó la alerta de tsunami en varias zonas:

Alerta de tsunami

Parte central de la costa del océano Pacífico de Hokkaido

Costa de océano Pacífico de prefectura de Aomori

Prefectura de Iwate

Advertencia de tsunami

Parte este de costa de océano Pacífico de Hokkaido

Parte oeste de costa de océano Pacífico de Hokkaido

Costa de mar de Japón de Prefectura de Aomori

Prefectura de Miyagi

Prefectura de Fukushima

Zonas con alerta (rojo) y advertencia (amarillo) de tsunami por temblor en Japón. Foto: JMA

Videos del momento del terremoto

En redes sociales se difundieron varios videos del momento en que ocurrió el terremoto; en los cuales se pudieron observar los objetos moviéndose fuertemente por el sismo.

Breaking: Tsunami warning issued for parts of Northern Japan after magnitude 7.6 earthquake strikes off the coast. pic.twitter.com/HRf6yCUk3g — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 8, 2025

Japón es uno de los países más propensos a terremotos en el mundo, con un temblor que se produce al menos cada cinco minutos.

La línea del Ferrocarril del Este de Japón suspendió algunos servicios de tren en la zona, que también fue afectada por el potente terremoto de magnitud 9.0 en marzo de 2011.

Ubicado en el "Anillo de Fuego", un arco de volcanes y fosas oceánicas que rodea parcialmente la Cuenca del Pacífico, el país registra aproximadamente el 20% de los terremotos mundiales de magnitud 6.0 ​​o superior.

Evacuaciones

Según los datos iniciales de las autoridades, alrededor de 23 mil personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a evacuar a refugios ante los riesgos del tsunami.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, formó un equipo especial para dar seguimiento a la situación e instruyó a las entidades pertinentes "ofrecer inmediatamente información adecuada para el pueblo y adoptar medidas para prevenir los daños", según declaraciones a su llegada al Kantei, la sede gubernamental en Tokio.

El Gobierno coopera estrechamente con las autoridades locales para tomar las medidas de desastre pertinentes priorizando la vida de las personas.

La empresa Tohoku Electric Power, operadora de las dos centrales nucleares que se encuentran en la zona donde golpeó más fuerte el terremoto, Higashidori y Onagawa, se encuentran revisando la situación en las plantas, donde por el momento no se ha informado de anomalías, indicó el portavoz gubernamental, Minoru Kihara.

El primer gran terremoto tuvo sucesivas réplicas, entre ellas una de magnitud 5.6, dos de 3.6 y una de 3.9 dentro de la hora posterior.

