¿Tembló en México Hoy? Magnitud de los Sismos este Lunes 8 de Diciembre de 2025

El Servicio Sismológico Nacional reporta nuevos temblores en la República Mexicana este lunes

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que este lunes 8 de diciembre de 2025 se registraron tres nuevos temblores en la República Mexicana, por lo que aquí en N+ te informamos sobre su epicentro y magnitud.

Además, te compartimos los consejos de expertos para saber cómo actuar durante un temblor y cómo elaborar tu propio plan familiar de protección civil.

¿Dónde tembló hoy 8 de diciembre?

El SSN da a conocer todos los días el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla los temblores, principalmente los de magnitud mayor a 4 o bien los microsismos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Según su aviso en redes sociales, hoy 8 de diciembre ya suman tres sismos:

  • 00:43 horas: Sismo magnitud 4.1 a 103 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.
  • 05:28 horas: Sismo magnitud 4.3 a 70 km al noreste de Santa Rosalía, Baja California Sur.
  • 07:23 horas: Sismo magnitud 4.0 a 42 km al este de Matías Romero, Oaxaca.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

  • En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.
  • En la calle: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.
  • En un edificio: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.
  • En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

    Elabora tu propio Plan de Protección Civil 

    Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

    De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

    ¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

    • Paso 1: Detecta y reduce riesgos
    • Paso 2: Diseña rutas de evacuación
    • Paso 3: Toma la mejor decisión
    • Paso 4: Realiza simulacros

    Mochila de emergencia

    Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:

    • Linterna
    • Radio sin internet
    • Agua envasada
    • Alimentos no perecederos
    • Ropa abrigadora
    • Encendedor o cerillos
    • Un silbato
    • Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB
    • Copia de las llaves de casa
    • Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico

