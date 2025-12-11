Terremoto Magnitud 6.7 Sacude Japón Hoy: Emiten Alerta por Olas de Tsunami de hasta 1 Metro

Un terremoto de magnitud 6.7 sacudió este jueves 11 de diciembre el norte de Japón y generó una alerta de tsunami, informó el servicio meteorológico local, pocos días después de que un sismo de 7.5 en la misma región causara al menos 50 heridos.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo fue a 114 kilómetros de Hachinohe, la ciudad importante en la Prefectura de Aomori, Japón.

En tanto, la Agencia Meteorológica nipona, que revisó al alza su estimación inicial de una magnitud 6.5, emitió una advertencia por olas de tsunami de hasta un metro de altura que podrían azotar la costa norte sobre el Pacífico.

Réplicas del terremoto de 7.8 del lunes

Apenas el lunes un terremoto de magnitud 7.6 azotó territorio japonés, provocando la activación de una alerta ante la posibilidad de que en los próximos días se registrara un nuevo sismo de gran magnitud.

“Si ocurre un terremoto de magnitud 7 o mayor, podría seguir otro megaterremoto. Mantente preparado e informado”, advirtió en su página web la agencia nipona.

Más tarde ese día, una réplica de magnitud 6.6 del terremoto ocurrido esta mañana volvió a sacudir el Pacífico.

La réplica ocurrió cerca de las 15:52 horas del lunes a 125 kilómetros de Honshu, la principal y más grande isla de Japón. El sismo de esta tarde no ha ameritado hasta el momento la activación de la alerta de tsunami en la región.

