Avalancha en Tiradero de Basura, en Manila, Filipinas, Sepulta a Decenas de Trabajadores

El colapso dentro de un tiradero de basura en Cebú provocó que decenas de trabajadores quedaran sepultados, con un saldo de un muerto, 12 rescatados y hospitalizados, y 34 desaparecidos.

Fue el jueves por la tarde cuando los empleados del vertedero de residuos quedaron bajo kilos de basura, en el relleno sanitario de Binaliw, una instalación privada en la turística ciudad.

Según las autoridades, la avalancha de basura y escombros atrapó a trabajadores en edificios de baja altura dentro del lugar.

Los quipos de emergencia rescataron a 12 empleados, quienes fueron trasladados a un hospital para su atención, publicó en Facebook Néstor Archival, alcalde de Cebú, ciudad con más de un millón de habitantes.

El gobierno de la ciudad garantiza a la población y a las familias de los afectados que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, transparencia, rendición de cuentas y asistencia compasiva mientras continúan las operaciones

Imágenes publicadas por la policía mostraban múltiples estructuras aplastadas bajo el peso de kilos y kilos de basura.

Oficinas del vertedero

El subdirector de información pública de Cebú, Jason Morata, informó que los edificios afectados eran usados como "oficinas, recursos humanos, administración y personal de mantenimiento" de la empresa que gestionaba el vertedero.

Estamos considerando varios factores. Si recuerdan, Cebú se vio afectada por dos tifones a finales de 2025 (...) y también por un terremoto

Las autoridades y funcionarios de la instalación de gestión de residuos, que cuenta con 110 empleados, tenían previsto celebrar una reunión de emergencia el viernes, dijo Néstor Archival.

Uno de los edificios afectados era un almacén donde los trabajadores separaban residuos reciclables, indicó el general de brigada Roderick Maranan, añadiendo que aún no estaba claro si las casas cercanas se vieron afectadas.

En julio de 2000, más de 200 personas murieron cuando una avalancha de basura arrasó un barrio marginal de Manila, en el que vivían varios miles de recolectores.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ICM