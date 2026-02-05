Bitcoin Cae a su Nivel Más Bajo desde 2024; Inversores Pierden Miles de Dólares

Bitcoin sufrió un grave descalabro al caer a su nivel más bajo desde noviembre de 2024 y como consecuencia los inversores han perdido miles de dólares. Se ha informado que la criptomoneda cayó casi 20% durante la última semana, alcanzando cerca de los 70 mil 500 dólares en las últimas 24 horas, debido a que los inversores retiraron dinero de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin al contado de Estados Unidos, el mayor activo digital y se encuentra ahora en su nivel más bajo.

Bitcoin cae por debajo de los 70 mil dólares

El Bitcoin cayó por debajo de los 70 mil dólares, mientras que otras plataformas importantes como Coinbase registraron un mínimo de 70 mil 2 dólares. El precio también se vio afectado por la sugerencia del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de que su gobierno no rescataría la criptomoneda.

Especialistas en mercado afirman que la caída refleja un cambio más amplio en el comportamiento de los inversores, al “percibirse menos como una desaceleración y más como una resiliencia frágil".

Este cambio está afectando directamente a los mercados de criptomonedas y el escepticismo hacia las criptomonedas también ha resurgido entre economistas como Nouriel Roubini, en una publicación en redes sociales afirmó que la reciente caída de bitcoin pone de relieve la alta volatilidad de lo que describió como una "clase de pseudoactivo"

¿Por qué se desplomó el bitcoin?

El desplome del bitcoin se aceleró el jueves 5 de febrero de 2026, ya que la criptomoneda más grande del mundo cayó más de 12%, por debajo de los 64 mil dólares.

Hasta esta tarde, el valor del bitcoin había caído 35%, mientras que el del oro se había disparado casi un 70% .

mientras que el del . Solo en lo que va de 2026, el oro ha subido más del 11%, mientras que el bitcoin ha bajado más del 26%.

A medida que las criptomonedas se desploman, el dólar estadounidense también se ve afectado por la cautela de los inversores, que están reconsiderando dónde invertir sus activos. Los inversores han buscado activos más seguros en bonos del Tesoro, acciones europeas y asiáticas, y metales preciosos como la plata y el oro.

