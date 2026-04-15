Brasil Ordena Investigación contra Hijo de Jair Bolsonaro: ¿De Qué Acusan a Rival de ‘Lula’?
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El juez Alexandre de Moraes instruyó a la Policía Federal investigar al senador Flávio Bolsonaro
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La Corte Suprema de Brasil ordenó iniciar una investigación penal contra el senador Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, en N+ te compartimos de qué lo acusan.
De acuerdo con la resolución judicial, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, instruyó a la Policía Federal a investigar si el legislador incurrió en el delito de calumnia.
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¿Por qué es investigado?
La indagatoria se centra en un mensaje publicado el pasado 3 de enero, donde el senador vinculó a Lula con presuntas actividades de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electoral, señalamientos que no han sido comprobados.
Mientras tanto, la Policía Federal deberá recabar pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y presentar sus conclusiones ante el máximo tribunal.
- El caso ocurre en un momento relevante para Brasil, ya que Flávio Bolsonaro es considerado una figura importante dentro del bloque opositor al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
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