Brasil Ordena Investigación contra Hijo de Jair Bolsonaro: ¿De Qué Acusan a Rival de ‘Lula’?

La Corte Suprema de Brasil ordenó iniciar una investigación penal contra el senador Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, en N+ te compartimos de qué lo acusan.

De acuerdo con la resolución judicial, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, instruyó a la Policía Federal a investigar si el legislador incurrió en el delito de calumnia.

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¿Por qué es investigado?

La indagatoria se centra en un mensaje publicado el pasado 3 de enero, donde el senador vinculó a Lula con presuntas actividades de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electoral, señalamientos que no han sido comprobados.

Mientras tanto, la Policía Federal deberá recabar pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y presentar sus conclusiones ante el máximo tribunal.

El caso ocurre en un momento relevante para Brasil, ya que Flávio Bolsonaro es considerado una figura importante dentro del bloque opositor al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

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