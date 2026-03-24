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Conceden Prisión Domiciliaria a Jair Bolsonaro, Expresidente de Brasil

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Jair Bolsonaro cumple una condena por golpe de Estado, luego de perder las elecciones de 2022

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: Reuters | Archivo

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La Corte Suprema brasileña concedió hoy, 24 de marzo de 2026, prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, condenado a 27 años de cárcel por Golpe de Estado, quien actualmente está hospitalizado por una neumonía.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso de Bolsonaro, aceptó parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldó en parte el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que "requiere atención constante y cuidadosa".

La resolución del juez señala que Bolsonaro podrá quedarse en casa por 90 días desde su alta médica, para la que todavía no hay una previsión.

Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el expresidente tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por Golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022.

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Con información de N+ y EFE.

RMT

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