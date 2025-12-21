Chevron Carga Crudo Venezolano Rumbo a Texas en Medio de Nuevas Tensiones con Washington

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este domingo sobre la salida del buque Canopus Voyager, de la compañía estadounidense Chevron, cargado con 500 mil barriles de petróleo con destino a Texas.

De acuerdo con el material difundido por la funcionaria, el envío se realiza “en estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos” asumidos por la industria petrolera venezolana.

La operación ocurre en un contexto de tensión entre Caracas y Washington, luego de que Estados Unidos confiscara dos petroleros en el mar Caribe, una acción que el gobierno venezolano ha calificado como parte de una política de presión y medidas coercitivas.

¿Por Qué EUA Confiscó Un Buque Petrolero Frente a las Costas de Venezuela?

Incautaciones de petroleros

Apenas este 20 de diciembre, Estados Unidos interceptó e incautó un buque en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. La operación se produjo pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un “bloqueo total” de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

Esta sería la segunda incautación de un petrolero cerca de Venezuela en las últimas semanas y ocurre en medio de un incremento significativo de la presencia militar estadounidense en la región.

“Estoy ordenando un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, afirmó Trump el martes. Desde la primera incautación, se ha producido un embargo de facto, con numerosos buques cargados con millones de barriles de crudo permaneciendo en aguas venezolanas para evitar el riesgo de ser confiscados.

EUA Detiene Buque Petrolero que Atracó en Venezuela; Autoridades Vigilan Tráfico Ilícito

Como consecuencia, las exportaciones de petróleo venezolano han caído de forma drástica. Aunque muchos buques que transportan crudo del país están sancionados, algunos no lo están, incluidos aquellos utilizados por empresas autorizadas como la estadounidense Chevron. China continúa siendo el principal comprador de crudo venezolano, que representa cerca del 4% de sus importaciones, y los envíos de diciembre podrían superar los 600.000 barriles diarios, según analistas.

Por el momento, el mercado petrolero se mantiene bien abastecido, con millones de barriles almacenados en petroleros frente a las costas de China. Sin embargo, si el embargo se prolonga, la posible pérdida de casi un millón de barriles diarios podría presionar al alza los precios del petróleo.

Historias recomendadas:

Pandilleros de la MS-13 Reciben Condenas en El Salvador: Les Dan hasta Mil Años en Prisión

Descartan Intervención de Donald Trump con Eliminación de Fotos del Caso Epstein