Detienen a Madre de Niña Desaparecida en Octubre en California; Habría Asesinado a Su Hija

Ashlee Buzzard, de 40 años, fue detenida por la muerte de su hija, Melodee Meza Buzzard, de 9 años, cuyo cuerpo fue hallado en una zona rural en Utah con heridas de bala en la cabeza.

El cargo que enfrenta la mujer es asesinato agravado, en un caso que tomó notoriedad en Estados Unidos y que involucró al FBI, ya que la menor desapareció desde octubre, en el estado de California.

El alguacil del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, informó algunos datos sobre este homicidio que conmocionó a la sociedad estadounidense:

El 7 de octubre, la madre emprendió un viaje con la menor desde su domicilio en California hasta Nebraska. La menor fue captada disfrazada en un local de renta de autos.

El 9 de octubre, Melodee fue vista por última vez cerca de la frontera entre Utah y Colorado.

De acuerdo con el alguacil, Ashlee regresó a casa sin su hija y nunca denunció su desaparición. Fue hasta que la escuela de Melodee reportó su inasistencia a clases que las autoridades conocieron el caso.

Sin embargo, la mujer no cooperó durante la investigación de forma activa.

Hallan cuerpo en despoblado

El cuerpo de la niña de 9 años fue hallado el 6 de diciembre en un descampado, en el condado de Wayne, Utah, por una pareja que tomaba fotografías.

El alguacil señaló que al parecer Melodee murió de un disparo en la cabeza y que la acusada intentó "deliberadamente" de ocultar su actuar.

Sin embargo, informó, las autoridades lograron recolectar pruebas que "indican claramente" que el crimen fue cometido por ella.

Sobre su padre, Rubiel Meza, el medio Los Angeles Times informó que murió en 2016, cuando Melodee tenía pocos meses de nacida.

Familiares del lado paterno de la víctima, abundó el rotativo, informaron que Ashlee no los dejaba ver a la pequeña.

Con información de EFE

