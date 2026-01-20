Condenan a Cadena Perpetua al Asesino de Shinzo Abe, Exprimer Ministro de Japón.

Un tribunal japonés sentenció a cadena perpetua a un hombre que admitió haber asesinado al exprimer ministro japonés, Shinzo Abe, según informó la televisión pública NHK. El caso ha revelado décadas de estrechos vínculos entre el partido gobernante de Japón y una controvertida iglesia surcoreana.

Tetsuya Yamagami, de 45 años, se declaró culpable de matar a Abe en julio de 2022 durante un discurso de campaña electoral en la ciudad occidental de Nara.

Abe, uno de los políticos más influyentes de Japón, servía como legislador después de dejar el cargo de primer ministro cuando fue asesinado. El suceso conmocionó a una nación con un estricto control de armas.

El Tribunal de Distrito de Nara confirmó el veredicto y sentenció a Yamagami a cadena perpetua, tal como solicitaron los fiscales.

Motivado por el odio hacia una iglesia controversial

Yamagami afirmó que mató a Abe después de ver un mensaje en video que el exlíder envió a un grupo afiliado a la Secta Moon, conocida como Iglesia de la Unificación. Añadió que su objetivo era dañar a la iglesia, a la que odiaba, y exponer sus vínculos con Abe.

Video: Asesinato de Shinzo Abe, exprimer ministro de Japón, conmociona al mundo.

Los fiscales exigieron cadena perpetua para Yamagami, mientras que sus abogados buscaron una sentencia de no más de 20 años, citando sus problemas como hijo de una seguidora de la iglesia.

La ley japonesa autoriza la pena de muerte en casos de asesinato, pero la fiscalía no suele solicitarla a menos que al menos dos personas sean asesinadas.

La revelación de los estrechos vínculos entre el gobernante Partido Liberal Democrático y la iglesia llevó al partido a distanciarse de la congregación.

También provocó investigaciones que llevaron a que la rama japonesa de la iglesia fuera despojado de su estatus religioso exento de impuestos y se ordenara su disolución.

El asesinato también ha hecho que las autoridades aumenten la protección policial de los dignatarios.

Asesinato en campaña

Abe fue atacado a balazos el 8 de julio de 2022, mientras daba un discurso ante una estación de tren en Nara.

En imágenes grabadas por cámaras de televisión, se oyeron dos disparos mientras el político levantaba el puño. Se desplomó sujetándose el pecho, con la camisa manchada de sangre. Los funcionarios dijeron que Abe murió casi instantáneamente.

Video: Japón despide a Shinzo Abe con el primer funeral de Estado en 55 años.

Yamagami fue capturado en el lugar. Dijo que inicialmente planeó matar al líder de la Iglesia de la Unificación, pero cambió de objetivo a Abe debido a la dificultad de acercarse al líder.

La simpatía que ganó Yamagami

El caso de Yamagami también llamó la atención entre los hijos de los adeptos de la Iglesia de la Unificación en Japón e influyó en una ley destinada a restringir las solicitudes de donaciones maliciosas por parte de grupos religiosos y otros.

Miles de personas firmaron una petición solicitando clemencia para Yamagami, y otros han enviado paquetes de ayuda a sus familiares y al centro de detención donde está recluido.

