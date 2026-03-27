Congreso de El Salvador Avala Cadena Perpetua para Delincuentes Menores de Edad

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un paquete de reformas penales, entre las que destaca la cadena perpetua para los menores de edad hallados culpables de algún delito contemplado para esta sanción.

Este cambio se dio después de que se ratificara un cambio a la Constitución para permitir el castigo perpetuo para violadores, homicidas y terroristas (pandilleros).

De acuerdo con la reforma a la Ley Penal Juvenil, en su artículo 8, se establece que el menor que cometiere un hecho tipificado como delito o falta según la legislación penal tendrá pena de prisión perpetua.

Mientras que la enmienda al artículo 15 de esta ley establece que "en el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta y la revisión de la misma se hará conforme a lo dispuesto en el Código Penal".

Bajo estándares internacionales

La reforma señala que la pena de prisión perpetua en el régimen penal juvenil es compatible con estándares internacionales en materia de derecho de la niñez.

Esto porque establece la "revisión obligatoria de la pena conforme a la dispuesto al Código Penal, garantizando la evaluación periódica".

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La reforma contó con la aprobación de 57 votos de los 60 diputados que conforman la Asamblea, todos del partido gobernante Nuevas Ideas y sus aliados.

Solo tuvo el rechazo del partido minoritario VAMOS, que votó en contra, y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) -con 2 legisladores- se abstuvo.

Otras reformas

Por su parte, durante la sesión de la Asamblea Legislativa, se hicieron reformas al Código Procesal Penal, a la Ley Contra Actos de Terrorismo y Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con el fin de homologarlas con la Constitución del país.

Así, el Congreso ratificó hoy una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para los delitos de homicidio, violación y organizaciones terroristas impulsada por el presidente Nayib Bukele.

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La modificación prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento y dispone que la pena perpetua, como la que podrá acreditarse a jóvenes, solo se impondrá a homicidas, violadores y terroristas.

La reforma se logró una semana después de que fuera aprobada la iniciativa que permite cambios exprés en una misma legislatura.

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Con información de EFE

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