Consejo de Seguridad de la ONU Aprueba Resolución de EUA sobre Plan de Trump para Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes 17 de noviembre de 2025 a favor de una resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y autoriza una fuerza internacional de estabilización para el enclave palestino.

Video relacionado: Putin y Netanyahu Dialogan por Teléfono sobre Gaza, Irán y Estabilidad en Siria

Así reacciona Trump a aprobación de la ONU a su plan en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció y respaldó la Junta de la Paz para Gaza que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU, adelantó, a través de su red social Truth Social que lo presidirá y que contará con los líderes más poderosos y respetados del mundo.

Felicitaciones al mundo por la increíble votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hace apenas unos instantes, que reconoce y respalda la Junta de la Paz, la cual presidiré y que contará con los líderes más poderosos y respetados del mundo

Video. Putin y Netanyahu Dialogan por Teléfono sobre Gaza, Irán y Estabilidad en Siria

Israel y el grupo militante palestino Hamás acordaron el mes pasado la primera fase del plan de 20 puntos de Trump para Gaza: un alto el fuego en su guerra de dos años y un acuerdo para la liberación de rehenes.

Sin embargo, la resolución de la ONU se considera fundamental para legitimar un organismo de gobernanza de transición y tranquilizar a los países que contemplan el envío de tropas a Gaza.

¿Qué establece el texto aprobado por la ONU sobre Gaza?

El texto de la resolución establece que los Estados miembros pueden participar en la Junta de Paz, concebida como una autoridad de transición que supervisaría la reconstrucción y la recuperación económica de Gaza .

. También autoriza la fuerza internacional de estabilización, que garantizaría un proceso de desmilitarización de Gaza, incluyendo el desarme y la destrucción de la infraestructura militar.

Abstención de Rusia en la votación permitió aprobación de plan de EUA en Gaza

El plan de 20 puntos de Trump se incluye como anexo a la resolución. Rusia, que ostenta el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, había manifestado previamente su posible oposición a la resolución, pero se abstuvo en la votación, lo que permitió su aprobación.

¿Qué dice Palestina e Israel al plan de EUA en Gaza?

La Autoridad Palestina emitió un comunicado el viernes respaldando la resolución redactada por Estados Unidos. La resolución ha resultado polémica en Israel porque alude a la posibilidad futura de un Estado palestino.

El texto de la resolución afirma que "podrían darse finalmente las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino" una vez que la Autoridad Palestina haya llevado a cabo un programa de reformas y haya avanzado la reconstrucción de Gaza.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, presionado por miembros de derecha de su gobierno, declaró el domingo que Israel seguía oponiéndose a un Estado palestino y se comprometió a desmilitarizar Gaza "por las buenas o por las malas".

En el resultado de la votación se obtuvieron 13 votos a favor, dos abstenciones y cero en contra.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI