Israel Anuncia Apertura de Otro Paso para Entrada de Ayuda Humanitaria a Gaza.

El Ejército israelí anunció este miércoles la apertura del cruce de Zikim, en el noroeste de la Franja de Gaza, en el que es por ahora el tercer paso fronterizo -junto a Kerem Shalom y Kissufim- para la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.

El COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, indicó en una nota que abrió el paso cumpliendo con las instrucciones del gobierno israelí.

"El cruce de Zikim fue abierto hoy para la entrada de camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza", indicó en X el organismo del Ministerio de Defensa a cargo de asuntos civiles en los territorios palestinos, COGAT.

Al ser consultado por la AFP, un portavoz de COGAT dijo que el paso permanecería abierto "permanentemente" como el de Kerem Shalom, por donde ha pasado el grueso de la ayuda desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

Según informaron a EFE organizaciones humanitarias que operan en la Franja, hasta el momento solo estaban abiertos el cruce de Kerem Shalom, en el sureste, y Kissufim, en el centro.

COGAT avisó también que la ayuda humanitaria que ingresa por Zikim, principal punto de acceso al norte de Gaza, estaría sujeta a los controles normales de seguridad antes de ingresar al territorio palestino.

Las dificultades de la llegada de alimentos

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU afirmó en octubre que no había podido recoger cargamentos en el norte de Gaza desde que el cruce fue cerrado el 12 de septiembre.

Los controles israelíes de seguridad y las restricciones para la entrada de un amplio número de bienes dificultan el envío de ayuda a Gaza, según los trabajadores humanitarios.

Una vez dentro de Gaza, llevar la ayuda a su destino final se complica debido a la destrucción de gran parte de la infraestructura en el territorio y el riesgo de saqueos.

"La apertura de cruces directos al norte es vital para asegurar que llegue suficiente ayuda a la gente lo antes posible", señaló la oficina humanitaria de la ONU (OCHA) en un reciente informe de situación.

Una entidad ligada a la ONU confirmó en agosto que el norte de Gaza enfrentaba condiciones de hambruna, aunque COGAT lo negó.

Rafah sigue cerrado, pese a plan de paz

La guerra y el bloqueo de los cruces se mantuvo hasta el 10 de octubre, cuando se implementó el alto el fuego en vigor y se reabrieron algunos pasos fronterizos para la entrada de provisiones de carácter humanitario y mercancías.

No obstante, entre los puntos del Plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que sustenta ese cese de las hostilidades también figuraba la apertura del paso de Rafah, área del sur de Gaza bajo control israelí, que sigue cerrado y que hasta su clausura era la única ventana de la Franja al mundo para el tránsito de personas y cargamentos no controlados por Israel.

En Rafah, además, continúan atrincherados decenas de milicianos de Hamás -algunos centenares según el Ejército israelí- y se han producido incidentes con las tropas de Israel desde el alto el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había mantenido anteriormente que la apertura del paso de Rafah "se considerará dependiendo de cómo (el grupo islamista palestino) Hamás cumple su parte, devolviendo a los secuestrados e implementando el marco acordado".

Ingresan solo 348 camiones diarios para atender la hambruna

Más allá del cierre del mencionado cruce, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) denunció ayer que el número de camiones con ayuda que entran a la Franja de Gaza representa el 41% de lo acordado con Israel en el alto el fuego, un volumen "muy por debajo" del mínimo requerido para hacer frente a las necesidades humanitarias en el enclave palestino.

Las autoridades palestinas aseguran que desde principios de octubre hasta la primera semana de noviembre, un total de 9 mil 424 camiones de ayuda ingresaron en Gaza, unos 348 transportes diarios.

De acuerdo al pacto de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, por la mediación del presidente Trump, y ratificado por ambas partes, la ayuda que debe entrar en Gaza oscila entre 500 y 600 camiones diarios.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos reportó hace tres semanas, doce días después de la entrada en vigor del acuerdo, que en ese momento solo entraban 750 toneladas de ayuda al día de las 2 mil que se requerían, especialmente en el norte, donde medio millón de personas fueron declaradas en estado de hambruna en julio pasado.

