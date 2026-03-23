¿De Qué Murió Leonid Radvinsky? Esta Es la Enfermedad que Padecía el Dueño de OnlyFans

Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, murió hoy a los 43 años de edad, según informó la compañía mediante un comunicado.

El empresario ucraniano-estadounidense, revolucionó la industria del porno luego de que adquirió la plataforma en 2018, permitiendo a sus creadores cobrar directamente por su contenido.

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¿De qué murió Leonid Radvinsky?

En un comunicado, la empresa informó hoy sobre la muerte de Leonid Radvinsky.

"Lamentamos profundamente anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer”, señaló la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

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De acuerdo con La Vanguardia, Radvinsky había estado en conversaciones con una compañía en Estados Unidos para vender una participación del 60% de OnlyFans en una operación que valoraba la empresa en unos 5 mil 500 millones de dólares.

En el 2024, la compañía informó de más de 4,6 millones de cuentas de creadores y unos 377 millones de usuarios, con ingresos de 1, 400 millones de dólares.

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