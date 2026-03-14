Delcy Rodríguez Felicita a Embajadora de EUA Tras Izado de Bandera Estadounidense en Caracas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, saludó y felicitó este sábado a la embajadora de Estados Unidos en el país, Laura Dogu, durante un encuentro con simpatizantes, luego de que la bandera estadounidense fuera izada nuevamente en la sede diplomática en Caracas tras siete años.

“Hoy saludé y felicité a la embajadora Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos en Venezuela, porque hoy, después de siete años, izaron la bandera de Estados Unidos en Venezuela”, dijo.

Rodríguez añadió que durante el intercambio ambas coincidieron en que Venezuela también volverá a izar su bandera en su sede diplomática en Washington.

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“Le dije, y ella me dijo, que muy pronto izaremos nuestra bandera tricolor venezolana en nuestra embajada en Estados Unidos”, afirmó.

Ondea de nuevo

La bandera fue izada “exactamente siete años después de haber sido arriada”, según informó el equipo de la Embajada de Estados Unidos en un comunicado.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela izó este sábado la bandera de su país por primera vez en siete años, luego de que ambas naciones acordaran restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se acordó con las autoridades venezolanas restablecer relaciones diplomáticas y consulares.

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