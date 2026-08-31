Internacional

Desalojan a Decenas de Turistas del Gran Cañon por Inundaciones Repentinas

El Servicio de Parques Nacionales busca información sobre 15 personas que podrían estar desaparecidas o sin localizar.

Inundaciones en Gran CañónFoto: AFP
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