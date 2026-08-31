Irán Ataca Objetivos de EUA en Jordania en Represalia por Bombardeos en Ormuz

Durante la madrugada del lunes, la Guardia Revolucionaria de Irán reveló que atacó varios objetivos estadounidenses en Jordania. Esta monarquía constitucional se ubica en la encrucijada de Medio Oriente, entre Siria, Líbano, Israel, Arabia e Irak. Desde mediados del siglo XX, Jordania ha sido uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región.

Los ataques se enfocaron en instalaciones técnicas y de mantenimiento, así como en aviones situados en dos bases estadounidenses, según el comunicado retomado por medios estatales iraníes. Además, la Guardia Revolucionaria advirtió que “todo acto de hostilidad se enfrentará a represalias aún más contundentes”.

Después de el anunció hecho desde Teherán, el Ejército de Jordania señaló que interceptó ocho misiles en su espacio aéreo. No obstante, no confirmó la procedencia de los misiles.

Teherán también señaló que los ataques son una respuesta directa a los bombardeos de Estados Unidos en la isla de Larak. Este territorio perteneciente a Irán se ubica en el estrecho de Ormuz, que sigue siendo centro de las disputas entre Trump y el régimen teocrático.

El objetivo del ataque en Larak habrían sido minas marinas que emplea Irán en el estrecho para frenar el paso de los barcos petroleros. El ataque en suelo iraní dejó un número de muertos aún no determinado.