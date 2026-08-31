Internacional

Irán Ataca Objetivos de EUA en Jordania en Represalia por Bombardeos en Ormuz

Los ataques tuvieron como objetivo instalaciones técnicas y de mantenimiento, además de aeronaves ubicadas en dos bases estadounidenses

Ataque de Irán en JordaniaAtaque de Irán en Jordania. Foto: Reuters

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