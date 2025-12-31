Inicio Internacional Donald Trump Anuncia Retiro de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

Donald Trump Anuncia Retiro de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

|

N+

-

Trump anunció el retiro de la Guardia Nacional de las ciudades demócratas de Chicago, Portland y Los Ángeles y señaló que la delincuencia presuntamente se redujo solo por esta intervención

Donald Trump anuncia retiro de la Guardia Nacional de ciudades demócratas

Donald Trump anuncia retiro de la Guardia Nacional de ciudades demócratas. Foto: Reuters

COMPARTE:

Donald Trump anunció el retiro de la Guardia Nacional de las ciudades demócratas de Portland, Los Ángeles y Chicago. A través de la red social Truth Social el presidente estadounidense aseguró que la delincuencia bajó en estas ciudades gracias a su intervención:

Estamos retirando la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar de que la CRIMEN se ha reducido considerablemente gracias a la presencia de estos grandes Patriotas en esas ciudades, y SOLO por ese hecho.

El republicano añadió que estas urbes “habrían desaparecido” de no haber sido por la llegada de la Guardia Nacional. Además, señaló que su gobierno volverá a intervenir de ser necesario:

Portland, Los Ángeles y Chicago habrían desaparecido si no hubiera sido por la intervención del Gobierno Federal. Regresaremos, quizás de una forma mucho más diferente y con más fuerza, cuando el crimen comience a dispararse de nuevo. ¡Solo es cuestión de tiempo! 

Donald Trump
Inicio Internacional Donald trump anuncia retiro de la guardia nacional de chicago los angeles y portland