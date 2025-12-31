Donald Trump Anuncia Retiro de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland
N+
Trump anunció el retiro de la Guardia Nacional de las ciudades demócratas de Chicago, Portland y Los Ángeles y señaló que la delincuencia presuntamente se redujo solo por esta intervención
COMPARTE:
Donald Trump anunció el retiro de la Guardia Nacional de las ciudades demócratas de Portland, Los Ángeles y Chicago. A través de la red social Truth Social el presidente estadounidense aseguró que la delincuencia bajó en estas ciudades gracias a su intervención:
Estamos retirando la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar de que la CRIMEN se ha reducido considerablemente gracias a la presencia de estos grandes Patriotas en esas ciudades, y SOLO por ese hecho.
El republicano añadió que estas urbes “habrían desaparecido” de no haber sido por la llegada de la Guardia Nacional. Además, señaló que su gobierno volverá a intervenir de ser necesario:
Portland, Los Ángeles y Chicago habrían desaparecido si no hubiera sido por la intervención del Gobierno Federal. Regresaremos, quizás de una forma mucho más diferente y con más fuerza, cuando el crimen comience a dispararse de nuevo. ¡Solo es cuestión de tiempo!