Tragedia en Venezuela: Ejército Mexicano Rescata a Sobreviviente y Recupera 20 Cuerpos

El despliegue de los equipos de emergencia mexicanos se concentró en la localidad de Caraballeda

Ejército Mexicano en Venezuela. Foto: Gobierno de MéxicoEjército Mexicano en Venezuela. Foto: Gobierno de México

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Impactante rescate en Venezuela: el Ejército Mexicano salva a un sobreviviente y recupera 20 cuerpos en La Guaira. Conoce más sobre esta misión humanitaria.

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