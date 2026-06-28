Tragedia en Venezuela: Ejército Mexicano Rescata a Sobreviviente y Recupera 20 Cuerpos

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, integradas en el agrupamiento de ayuda humanitaria “Yumare”, lograron rescatar con vida a una persona atrapada entre los escombros y recuperar 20 cuerpos en el estado de La Guaira, Venezuela, una de las zonas más golpeadas por la reciente emergencia que azota a ese país.

El despliegue de los equipos de emergencia mexicanos se concentró en la localidad de Caraballeda, donde binomios caninos del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano lideraron el rastreo en las áreas de mayor colapso. Gracias al olfato y entrenamiento de los perdedores de rescate, se ubicó al sobreviviente en medio de las estructuras colapsadas.

Integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, desplegados en Ayuda Humanitaria en Venezuela, conformaron el agrupamiento “Yumare”. Foto: Gobierno de México

Además de las labores de desescombro y recuperación de víctimas, células médicas de la delegación mexicana instalaron puestos de socorro donde ya se han brindado más de 200 consultas médicas y atenciones prehospitalarias. Los especialistas evalúan en tiempo real a los pacientes críticos para coordinar su evacuación inmediata hacia instalaciones sanitarias de mayor nivel.

Las labores de búsqueda y salvamento continúan a contrarreloj en La Guaira, una región severamente afectada por el desastre, mientras el personal mexicano mantiene el despliegue civil para asegurar la estabilización de la comunidad y la localización de más personas desaparecidas.

Ejército Mexicano en Venezuela. Foto: Gobierno de México

Suman más mil 500 muertos por terremoto

A más de 72 horas de los dos potentes terremotos que devastaron Venezuela, la cifra de muertos ya supera las 1,500 víctimas. Mientras la ventana de tiempo para hallar personas con vida se cierra, brigadas de emergencia y binomios caninos trabajan a marchas forzadas este domingo para rescatar a los sobrevivientes atrapados bajo los escombros.

El panorama es crítico: hay decenas de miles de reportes de desaparecidos entre los edificios colapsados. La tragedia natural golpea a un país ya fracturado por la crisis económica y el vacío de poder, un caos que se agudizó tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el pasado mes de enero.