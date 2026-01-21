Administración Trump Presume que Logró una "Transferencia Histórica" de 37 Miembros de Cárteles

Este miércoles, 21 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el martes por la tarde detuvo a 37 personas de nacionalidad mexicana que fueron trasladadas desde México. Los detenidos enfrentan cargos penales federales en territorio estadounidense.

Los acusados enfrentan una variedad de delitos que incluyen narcoterrorismo, prestación de apoyo material a una organización terrorista extranjera, tráfico de armas de fuego, tráfico de personas y blanqueo de dinero. También se les señala por conspiración para traficar metanfetamina, fentanilo y cocaína.

En breve más información...

