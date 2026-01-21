“No Tengo Nada que Ocultar”: Carlos Torres Responde a Investigación de FGR por Red Criminal

Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmó que no tiene “nada que ocultar”, en respuesta a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Hoy, 21 de enero de 2026, el exdiputado bajacaliforniano publicó un comunicado en el que se refirió a la investigación de la FGR sobre una supuesta red relacionada con tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, de la que presuntamente él formaría parte.

“Es fundamental que esta situación se esclarezca a fondo y con celeridad”, expresó el político en el texto.

¿De qué se le acusa a Carlos Torres?

N+ Focus, la unidad de periodismo de investigación, reveló que la FGR investiga esa red luego de una denuncia presentada el pasado 11 de junio de 2025 en la Fiscalía en materia de Delincuencia Organizada.

Según la denuncia, Carlos Torres recibía 150 mil dólares mensuales por parte de Pedro Ariel Mendivil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali.

por parte de Pedro Ariel Mendivil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali. Lo anterior para permitir que el Cártel de Los Rusos , una facción del Cártel de Sinaloa, pudiera operar en el estado.

, una facción del Cártel de Sinaloa, pudiera operar en el estado. La red además es señalada de tráfico de armas, dinero y drogas.

N+ Focus tuvo acceso a la carpeta de investigación, la cual señala a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, como presunto líder de la red, donde dirigía las operaciones administrativas de fondos ilícitos a través de empresas y de apoyo a campañas políticas en México.

Cabe señalar que entre los nombres mencionados en la carpeta como sujetos de investigación se encuentran altos funcionarios del SAT y Aduanas en la entidad, presidentes municipales y mandos de municipios del estado. Entre ellos:

Gustavo Santos Hernández, director del SAT en el estado.

Juan Manuel Quiñonez Espinosa, director de Auditoría.

Omar Vicente Franco, director de Auditoría de Comercio Exterior.

Armando Ayala Robles, expresidente municipal de Ensenada y actual senador de la República.

Arnulfo Guerrero León, secretario de gobierno de Tijuana.

Respuesta del exesposo de Marina del Pilar

En respuesta, el exesposo de la gobernadora Marina del Pilar dijo que el origen de dicha información es una denuncia anónima y que está en total disposición de esclarecerlo, pues aseguró que no tiene “nada que ocultar”.

Dijo respetar profundamente el trabajo de las instituciones y el debido proceso, y confiar plenamente en que la investigación de la Fiscalía servirá para desestimar la acusación.

Con información de N+.

spb