Arrestan a Don Lemon, Expresentador de CNN, en Minnesota, Informa Abogado

Don Lemon, expresentador de CNN, fue arrestado acusado de violar la ley federal durante una protesta en una iglesia en Minnesota, informó su abogado hoy, 30 de enero de 2026.

El periodista fue detenido después de que ingresó a una iglesia y grabó a manifestantes que interrumpieron un servicio, durante una protesta contra la represión migratoria en la zona.

Arresto en Minnesota

Lemon, quien fue despedido de CNN en 2023, fue detenido por agentes federales en Los Ángeles, donde había estado cubriendo los Premios Grammy, detalló su abogado Abbe Lowell.

Aún no está claro qué cargos enfrenta Lemon por la protesta del 18 de enero, pero la detención ocurrió después de que un juez rechazó la semana pasada el intento inicial de los fiscales de acusar al periodista.

Video relacionado: Caso Alex Pretti: Nuevo Video donde Enfermero Forcejea con Agentes en Minneapolis

¿Qué dijo Lemon sobre el caso?

Cabe señalar que Don Lemon declaró que no tiene afiliación con la organización que ingresó a la iglesia y que estaba ahí como periodista documentando a los manifestantes.

Don ha sido periodista durante 30 años, y su trabajo, protegido constitucionalmente en Minneapolis, no fue diferente de lo que siempre ha hecho.

Así lo expuso Lowell en un comunicado, en el que añadió que "la Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas cuyo papel es arrojar luz sobre la verdad y responsabilizar a quienes están en el poder".

"Don luchará vigorosa y exhaustivamente contra estos cargos en la corte", dijo el abogado.

Además de Lemon, un destacado abogado de derechos civiles y otras dos personas involucradas en la protesta fueron arrestadas la semana pasada.

Los fiscales los acusaron de violaciones de derechos civiles por interrumpir un servicio en la Iglesia Cities en St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sirve como pastor.

Historias recomendadas:

Con información de AP.

spb