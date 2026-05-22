Así Lavan Dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa: EUA Acusa a 2 Chinos por Conspiración

Autoridades de Estados Unidos de América (EUA) dieron a conocer que presentaron acusación formal en el Distrito Este de Virginia en contra de dos ciudadanos chinos acusados de conspiración para cometer lavado de dinero en beneficio de al menos dos cárteles mexicanos, estos son:

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes fueron acusados el pasado 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandria, Virginia, y permanecen prófugos. De ser declarados culpables, enfrentarán a una pena máxima de 20 años de prisión cada uno. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Así lavan dinero para cárteles mexicanos

Según documentos judiciales, desde al menos noviembre de 2016 hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus cómplices habrían utilizado diversos métodos secretos y clandestinos, como son:

Transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación de números de serie y blanqueo de dinero mediante transacciones comerciales, para blanquear grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico y fondos que se hacían pasar por tales, en nombre de organizaciones criminales transnacionales.

Se alega que la conspiración se extendió durante años, con cómplices operando en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares, e involucró dinero procedente del narcotráfico, incluyendo la importación y venta de estupefacientes ilícitos como la cocaína y el fentanilo.

El anuncio fue realizado por el fiscal General Adjunto, A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia y la agente especial a cargo, Cindy Marx, de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Con información de N+

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