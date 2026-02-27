Bill Clinton Declara Bajo Juramento por el Caso Epstein: Esto Pasó en la Comparecencia

El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, protagonizó hoy, 27 de febrero de 2026, una jornada histórica al presentarse ante los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. En N+ te compartimos qué pasó en la comparecencia.

Esta comparecencia, realizada en Nueva York, marca un hito institucional, ya que es la primera vez que un exmandatario estadounidense es obligado a testificar ante el Congreso mediante citaciones formales.

A diferencia de otras intervenciones, esta no fue voluntaria, ya que el comité, liderado por los republicanos, emitió citaciones tras meses de resistencia por parte de los Clinton.

La sesión se llevó a cabo a puerta cerrada en Chappaqua, a pesar de que ellos habían solicitado que fuera un proceso público y televisado.

Durante su declaración, Clinton fue enfático al negar cualquier conocimiento sobre las actividades ilícitas del financiero Jeffrey Epstein. "No tenía idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo", afirmó el expresidente, además de que sus interacciones fueron limitadas y ocurrieron años antes de que los delitos salieran a la luz. También, sostuvo que, de haber sospechado algo, lo habría denunciado de inmediato.

No vi nada, y no hice nada malo.

Así fue la comparecencia de Bill Clinton

A pesar de su negativa sobre los crímenes, el expresidente admitió ciertos vínculos que ya estaban documentados en los archivos del Departamento de Justicia:

Vuelos privados: Clinton reconoció haber viajado en el avión de Epstein a principios de los años 2000 en el marco de labores humanitarias para la Fundación Clinton.

a principios de los años 2000 en el marco de labores humanitarias para la Fundación Clinton. Registros de la Casa Blanca: se confirmó que Epstein visitó la Casa Blanca en varias ocasiones durante la presidencia de Clinton en los años 90.

Evidencia fotográfica: los archivos incluyen fotos de Clinton en aviones y áreas sociales junto a figuras como Ghislaine Maxwell, aunque él insiste en que estas imágenes de hace 20 años no prueban conocimiento de actividades criminales.

La comparecencia se produjo apenas un día después de que su esposa, Hillary Clinton, declarara durante seis horas ante el mismo comité. Ella también negó conocer los abusos de Epstein y calificó el proceso como una maniobra republicana para desviar la atención de Donald Trump.

De hecho, esta investigación ha intensificado el debate sobre si el expresidente Trump también debería ser citado. Mientras que los demócratas exigen que se aplique el mismo precedente y se interrogue a Trump bajo juramento sobre sus menciones en los archivos de Epstein, los republicanos se han negado, argumentando que él ya ha respondido preguntas a la prensa.

Actualmente, Bill Clinton no enfrenta cargos ni está bajo una investigación formal, pero este proceso deja claro que el caso Epstein sigue siendo un foco de agria disputa partidista en Washington.

Con información de AP.

