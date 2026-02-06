Bill Clinton Afirma que Solo Testificará en el Congreso sobre Caso Epstein en Audiencia Pública

Bill Clinton afirmó que está dispuesto a testificar sobre el caso Jeffrey Epstein ante el Congreso, pero pidió que se haga durante una audiencia pública. El expresidente de los Estados Unidos denunció que el congresista republicano James Comer busca que esta comparecencia ocurra a puerta cerrada, aunque con cámaras.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental del Congreso, presidido por James Comer, votó para declarar en desacato a Bill Clinton y Hillary Clinton por negarse a comparecer sobre Jeffrey Epstein.

por negarse a comparecer sobre Jeffrey Epstein. En una carta previa, los Clinton acusaron a Comer de emplear su cargo para desviar las investigaciones de Donald Trump.

Clinton dice estar dispuesto a testificar en audiencia pública sobre Epstein

Tras haber sido llamado a comparecer ante el Congreso sobre el caso Epstein, Bill Clinton publicó una declaración en X, antes Twitter, donde señaló que ha apoyado la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein y que presentó ya una declaración jurada sobre el caso. No obstante, el ala republicana de la Cámara de Representantes le pide comparecer:

He solicitado la publicación completa de los archivos de Epstein. He presentado una declaración jurada sobre lo que sé. Y justo esta semana, he accedido a comparecer en persona ante el comité. Pero aún no es suficiente para los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El expresidente de Estados Unidos, de quien se ha dicho que podría caer en desacato si no testifica ante el Congreso, denunció que James Comer busca que dicha comparecencia ocurra a puerta cerrada:

Ahora, el presidente del comité Comer dice que quiere cámaras, pero solo a puerta cerrada. ¿Quién se beneficia de este acuerdo? No son las víctimas de Epstein, que merecen justicia. Ni el público, que merece la verdad. Solo sirve a intereses partidistas. Esto no es investigación, es pura política.

Bill Clinton reviró y dijo que participaría en una audiencia pública ante el Congreso, de cara al pueblo de Estados Unidos:

Si quieren respuestas, dejemos de jugar y hagamos esto como es debido: en una audiencia pública, donde el pueblo estadounidense pueda ver por sí mismo de qué se trata realmente.

Donald Trump aseguró que Epstein conspiró en su contra

En una carta previa, tras ser llamados a comparecer ante el Congreso, los Clinton denunciaron que James Comer utiliza su cargo para desviar las investigaciones alrededor de Jeffrey Epstein de Donald Trump, y en cambio vincular a políticos demócratas.

Las decisiones que has tomado y las prioridades que has establecido como presidente en relación con la investigación sobre Epstein han impedido avanzar en el descubrimiento de los hechos sobre el papel del Gobierno

Aunque tuvo una estrecha amistad con el financiero señalado por abuso sexual, Donald Trump ha buscado deslindarse de las investigaciones sobre Jeffrey Epstein. Durante una reunión con la prensa en la Oficina Oval, el pasado 3 de febrero, Donald Trump aseguró que Jeffrey Epstein había “conspirado” junto al periodista Michael Wolff para dañar su imagen de cara a las elecciones presidenciales en 2016:

Wolff y Epstein conspiraron contra mí, para pelear como el infierno y asegurarse que perdiera la elección.

