Hillary Clinton Niega ante el Congreso de Estados Unidos Haber Conocido a Jeffrey Epstein

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton compareció este jueves ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por republicanos, para responder preguntas sobre su presunta relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La deposición se realizó a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, donde residen los Clinton, y decenas de periodistas se congregaron en el exterior del centro de artes donde se llevó a cabo el interrogatorio.

Desde el inicio de su comparecencia, Clinton publicó en redes sociales el discurso con el que abrió su testimonio, en el que sostuvo no tener información alguna sobre los crímenes de Epstein, no recordar haberlo conocido en persona y jamás haber visitado su isla privada en el Caribe ni haber volado en su avión.

"Permítanme ser tan clara como pueda. No tengo esa información", declaró Clinton en su discurso inicial ante el panel, en respuesta a la premisa del subcomité de que ella poseía datos relevantes sobre las investigaciones criminales en torno a Epstein y a Ghislaine Maxwell.

¿Por qué Clinton terminó testificando si rechazó la citación?

Los Clinton habían rechazado inicialmente las citaciones del Congreso, pero aceptaron comparecer después de que los republicanos de la Cámara amenazaron con acusarlos de desacato al Congreso.

Tanto Hillary como Bill Clinton —quien declarará ante el mismo panel este viernes— habían exigido que sus deposiciones fueran públicas, pero el comité insistió en el formato a puerta cerrada, decisión que Bill Clinton calificó públicamente como un "tribunal canguro."

El presidente del comité, James Comer, sostuvo que "el propósito de toda la investigación es tratar de entender muchas cosas sobre Epstein", el difunto financiero condenado por delitos sexuales que murió en una celda de la cárcel de Nueva York en 2019 mientras aguardaba juicio.

Clinton contraataca: pide que Trump declare bajo juramento

Lejos de limitarse a responder preguntas, Clinton aprovechó su comparecencia para exigir que el presidente Donald Trump también testifique ante el comité sobre sus propios vínculos con Epstein.

"Si este comité va en serio sobre conocer la verdad acerca de los crímenes de tráfico de Epstein... debería preguntarle directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein", señaló Clinton, acusando además al panel de intentar "proteger a un funcionario público": Trump.

El demócrata de mayor rango en el comité, Robert García, se sumó a ese llamado y exigió que Trump compareciera "para responder las preguntas que se están haciendo en todo este país por parte de las víctimas".

Los demócratas han argumentado que la investigación está siendo utilizada como arma política para atacar a los opositores de Trump, en lugar de ejercer una supervisión legítima.

¿Qué dicen los archivos de Epstein sobre Trump y los Clinton?

Tanto Trump como Bill Clinton, ambos de 79 años, aparecen de manera prominente en los archivos gubernamentales relacionados con Epstein que fueron divulgados recientemente.

Ambos afirman haber cortado vínculos con el financiero antes de su condena en Florida en 2008 por delitos sexuales. La mera aparición en los documentos no constituye prueba de haber cometido un delito.

Bill Clinton ha reconocido haber volado en el avión de Epstein en varias ocasiones a principios de la década de 2000, en el contexto de actividades humanitarias de la Fundación Clinton, aunque niega haber visitado la isla privada del financiero.

Maxwell sigue en prisión y se niega a hablar, por ahora

Ghislaine Maxwell, de 64 años, cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual. Compareció de forma virtual ante el Comité de Supervisión a principios de este mes, pero se negó a responder preguntas invocando su derecho constitucional a no autoincriminarse. Su abogado, David Markus, indicó que Maxwell estaría dispuesta a hablar públicamente si Trump le concede un indulto.

La liberación de los archivos del caso Epstein ha tenido repercusiones globales. En Gran Bretaña, el príncipe Andrés y Peter Mandelson, exembajador ante Estados Unidos, fueron arrestados.

Diversos estadounidenses prominentes han visto su reputación dañada por sus vínculos con Epstein y han renunciado a sus cargos, aunque hasta ahora Maxwell es la única persona condenada por un delito relacionado con el fallecido financiero.

