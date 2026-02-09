Testimonio de Ghislaine Maxwell: Cómplice de Epstein Condiciona Declarar por un Indulto de Trump

Ghislaine Maxwell compareció este lunes 9 de febrero de 2026 ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos mediante videoconferencia desde una prisión federal en Tallahassee, Florida, donde cumple una condena de 20 años por su participación en la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

La mujer británica se negó a responder preguntas durante la audiencia, tal como había adelantado su defensa. Esta decisión cierra una de las vías que los legisladores estadounidenses querían abrir en la investigación sobre el funcionamiento de la red criminal.

La condición para testificar

El abogado defensor de Maxwell informó que su cliente está dispuesta a testificar libremente a cambio de un indulto presidencial. Este tipo de perdón únicamente puede ser otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hasta el momento, Trump no se ha opuesto públicamente a esta posibilidad.

Los legisladores demócratas acusaron a Maxwell de utilizar la declaración como parte de una campaña para obtener el indulto presidencial.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, declaró a periodistas que no creía que se le debiera conceder el indulto a Maxwell.

Archivos sin censura disponibles para legisladores

A partir de este lunes, los miembros del Congreso estadounidense pueden comenzar a revisar las versiones sin censura de todos los archivos del delincuente sexual fallecido que están en poder del Departamento de Justicia.

El 30 de enero, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein que revelaron vínculos del fallecido pederasta con personalidades políticas en todo el mundo. Estos archivos contienen miles de fotografías, videos y correos electrónicos recopilados durante las investigaciones.

Desinformación en torno a los archivos

La liberación masiva de documentos del caso Epstein ha generado la difusión de teorías conspirativas y desinformación en redes sociales, según alertan especialistas. Solo en los últimos días, más de un centenar de contenidos engañosos relacionados con estos papeles han sido desmentidos por verificadores de todo el mundo.

"Existe una cantidad abrumadora de información, pero también información increíblemente incompleta. Los nombres de los implicados se han mantenido fuera del alcance del público, lo cual, sumado a las tachaduras en los documentos, deja un margen enorme para la interpretación, las suposiciones y las teorías", afirmó Roberta Braga, directora del Instituto Democracia Digital de las Américas.

La especialista explicó que no todas las menciones de personas en los archivos implican participación en actividades criminales.

Para muchos, el simple hecho de que el nombre de una persona aparezca en esos documentos, o que tenga cualquier tipo de vínculo con Epstein, ya implica cierta culpabilidad; incluso si no se ha demostrado que hayan participado en el tráfico de personas o en la explotación de menores

