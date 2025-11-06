Cancelan en Estados Unidos Cientos de Vuelos por Cierre Gubernamental

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó una reducción de operaciones aéreas para este viernes, medida que provocó la cancelación de cientos de vuelos en las principales aerolíneas del país.

Delta Airlines informó a CNN que cancelará aproximadamente 170 vuelos programados para el viernes, incluyendo tanto rutas regionales como de larga distancia. La decisión responde directamente al mandato de la FAA sobre la disminución de operaciones aéreas.

United Airlines también comunicó a sus pasajeros sobre modificaciones en sus itinerarios durante el fin de semana. La aerolínea solicitó a sus clientes verificar el estatus de sus vuelos con anticipación ante los cambios programados.

La empresa de análisis de aviación Cirium realizó una estimación del impacto de estas restricciones en el sistema aéreo estadounidense. Según sus cálculos, las reducciones ordenadas podrían resultar en la cancelación de hasta mil 800 vuelos diarios en territorio estadounidense, afectando aproximadamente 268 mil asientos de avión por día.

Las cancelaciones se producen en el contexto de un cierre gubernamental que ha generado restricciones en el espacio aéreo del país. La medida de la FAA responde a limitaciones operativas asociadas con esta situación política.

