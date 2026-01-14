Inicio Internacional Estados unidos Crece Tensión en Irán: Estados Unidos Retira Tropas de Medio Oriente

Crece Tensión en Irán: Estados Unidos Retira Tropas de Medio Oriente

Estados Unidos retira a parte de sus tropas en medio Oriente, en el marco de la creciente tensión con Irán

Aviones de combate del Ejército de Estados Unidos

Aviones de combate del Ejército de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

Catar confirmó hoy, 14 de enero de 2026, que Estados Unidos a parte de su ⁠personal de la su base militar de Al Udeid, clave en Medio Oriente, como medida de precaución ‍ante ‍el ‍aumento de las tensiones con Irán.

Catar sigue aplicando todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad, incluidas las acciones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas e instalaciones militares

Información en desarrollo…

Donald TrumpJusticia Internacional
