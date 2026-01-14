Crece Tensión en Irán: Estados Unidos Retira Tropas de Medio Oriente
Estados Unidos retira a parte de sus tropas en medio Oriente, en el marco de la creciente tensión con Irán
Catar confirmó hoy, 14 de enero de 2026, que Estados Unidos a parte de su personal de la su base militar de Al Udeid, clave en Medio Oriente, como medida de precaución ante el aumento de las tensiones con Irán.
Catar sigue aplicando todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad, incluidas las acciones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas e instalaciones militares
EE. UU. retira parte de su personal de principales bases en Oriente Medio por precaución, señaló un funcionario estadounidense a Reuters.— NMás (@nmas) January 14, 2026
Foto: Reuters pic.twitter.com/gwPEnSgi4a
Información en desarrollo…
