"Cuba es la Siguiente, Por Cierto", Advierte Trump Ante sus Seguidores MAGA en Miami

Ante sus seguidores en un evento en Miami, Florida, el presidente de Estados Unidos lanzó un mensaje que prendió las alertas, aunque en las últimas semanas ha insistido en ello: sería "un gran honor" tomar Cuba.

Hoy, en un evento de simpatizantes del movimiento Make America Great Again, MAGA, e inversionistas, el presidente de Estados Unidos volvió a hablar de tomar Cuba.

Primero comenzó hablando de la operación militar que realizó en Venezuela en enero pasado, cuando detuvieron a Nicolás Maduro.

"Construí un gran Ejército. Dije que nunca tendría que usarlo, pero a veces tienes que usarlo".

Y luego remató:

"Y Cuba es la siguiente, por cierto", aunque después intentó matizar sus palabras pidiendo a los medios de comunicación sarcasticamente que fingieran que no lo dijo.

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"Ignoren esa afirmación". Sin embargo, volvió a decir: "Cuba es la siguiente".

"Sería un honor tomar Cuba"

Apenas el 16 de marzo, Trump señaló de forma abierta su deseo de tomar la isla. Destacó que sería "un gran honor" tomar Cuba.

Ese día, en declaraciones realizadas desde la Oficina Oval de la Casa Blanca al término de la sesión de firma de la orden ejecutiva antifraude, el republicano respondió a la prensa:

"Pienso que Cuba está viendo el fin... Llevo toda la vida oyendo de Estados Unidos y Cuba: '¿Cuándo lo hará Estados Unidos?' Yo sí creo que tendré el honor de tomar Cuba. Sería un gran honor".

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