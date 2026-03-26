Donald Trump Arremete Una Vez Más contra Países de la OTAN: "Nunca Olvidaremos"

El presidente Donald Trump volvió a cargar contra los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), luego de que no apoyaran a Estados Unidos para abrir el estrecho de Ormuz en su ofensiva contra Irán.

A través de su plataforma digital, Truth Social, el mandatario estadounidense recriminó a la OTAN su falta de apoyo y sentenció que Estados Unidos nunca lo olvidará.

"Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar en Irán, una nación desquiciada que ahora se encuentra militarmente destruida".

No los necesitamos

A pesar de su crítica, Trump afirmó que "¡Estados Unidos no necesita nada de la OTAN", pero enfatizó que la falta de apoyo en este momento tan importante nunca lo olvidará.

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Esta publicación fue seguida de algunos mensajes en los que el magnate urgió a los iraníes a ponerse serios y avanzar en las negociaciones para alcanzar la paz.

"Los negociadores iraníes son muy diferentes y 'extraños'. Nos están 'rogando' que lleguemos a un acuerdo (...) pero públicamente afirman que solo están 'analizando nuestra propuesta'".

Comentó que esta postura es errónea y "más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde", detalló el presidente vía su red social.

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Con información de N+

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