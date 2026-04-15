EUA Reconoce Trabajo de México contra el Narcotráfico: “El Progreso Es Claro”

El gobierno de Estados Unidos reconoció los avances en la lucha contra el narcotráfico en México, al asegurar que la cooperación bilateral ha contribuido a resultados positivos en materia de seguridad y salud pública.

El embajador Ronald Johnson insistió en que, si bien "el progreso es claro", es necesario mantener el trabajo conjunto.

Ronald Johnson también destacó que, hacia finales de 2025, las muertes por sobredosis en territorio estadounidense disminuyeron 35% respecto al punto más alto registrado en 2023, según datos preliminares de los Centers for Disease Control and Prevention.

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Cooperación fortalece "seguridad compartida"

A través de un mensaje en sus redes sociales, el diplomático precisó que el combate a los cárteles, junto con la colaboración entre ambos países, ha sido fundamental para reducir el impacto del tráfico de drogas.

"Desmantelar a los cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida", aseguró.

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Los datos corresponden al primer año del nuevo mandato del presidente Donald Trump, quien ha reiterado la importancia de reforzar las estrategias contra el tráfico de sustancias ilícitas.

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