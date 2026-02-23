Inicio Internacional Estados unidos “Familias Ángel”: Trump Instaura Día para Honrar a Víctimas de Migrantes

“Familias Ángel”: Trump Instaura Día para Honrar a Víctimas de Migrantes

|

N+

-

El presidente de EUA, Donald Trump, proclamó el 22 de febrero como el "Día Nacional de las Familias Ángel", para honrar a failiares víctimas de migrantes

La fecha del  "Día Nacional de las Familias Ángel" fue elegida en memoria de Laken Riley

La fecha del  "Día Nacional de las Familias Ángel" fue elegida en memoria de Laken Riley. Foto: Reuters

COMPARTE:

Este lunes, 23 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, se reunió con familiares de víctimas de migrantes en una ceremonia en la Casa Blanca para designar oficialmente el 22 de febrero como el "Día Nacional de las Familias Ángel", como las denomina la Administración.

El Departamento de Seguridad Nacional, bajo el que funcionan los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, entró en su décimo día de cierre parcial, sin visos de acuerdo en el Congreso entre legisladores demócratas y republicanos para aprobar nuevos fondos. 

Noticia relacionada: Tribunal Valida a ICE para Detener a Migrantes Indocumentados Sin Derecho a Fianza en EUA.

Trump designa el 22 de febrero como Día Nacional de las Familias Ángel

Cabe destacar que la fecha del  "Día Nacional de las Familias Ángel" fue elegida en memoria de Laken Riley, una estudiante de enfermería, de 22 años, del estado de Georgia, que fue presuntamente asesinada por un migrante indocumentado el 22 de febrero de 2024.

La muerte de la joven llevó a los republicanos del Congreso a impulsar la Ley Laken Riley, promulgada por Trump en enero de 2025, una medida que permite a las autoridades migratorias detener a migrantes por robos y otros delitos menores antes de que hayan sido condenados.

Trump, que tras regresar al poder ha redoblado su dura política antimigratoria, cargó nuevamente contra los demócratas por "dejar abierta la frontera" y permitir que entraran "todos los que quisieran", durante su discurso antes de firmar la proclamación, rodeado de familiares de varios de los fallecidos.

(Los fallecidos) Fueron víctimas de políticos que antepusieron la comodidad de los criminales extranjeros a la seguridad de los ciudadanos y patriotas estadounidenses.

En Estados Unidos no existe una cifra oficial única y actualizada que establezca cuántos estadounidenses mueren al año a manos de migrantes ilegales, pero su impacto en los datos generales de criminalidad comparativamente bajos, de acuerdo con datos históricos del propio Departamento de Justicia.

Investigaciones de centros como el Instituto Cato muestran que la tasa de condenas por homicidio de inmigrantes indocumentados es baja y, en general, inferior a las registradas entre ciudadanos nativos.

Esta ceremonia se produce en un contexto de intensa tensión en Estados Unidos por la política migratoria aplicada por la Administración Trump que ha terminado con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis a manos de agentes federales de inmigración.

Historias rcomendadas:

Con información de N+ y EFE

Rar


 

Donald TrumpMigración

Últimas Noticias

FOTO: "Nuestra Frontera es Segura": Donald Trump Asegura que Ahora Estados Unidos se Respeta
N+ FORO

"Nuestra Frontera es Segura": Donald Trump Asegura que Ahora Estados Unidos se Respeta

FOTO: ¿Quién es "El Chikis"? Detienen a Joven por Asesinar a sus Padres y Hermana en Zacatecas
N+ FORO

¿Quién es "El Chikis"? Detienen a Joven por Asesinar a sus Padres y Hermana en Zacatecas

FOTO: Recorrido por el Refugio de ‘El Mencho’: Así se Ve el Lugar Donde Pudo Pasar sus Últimas Horas con Vida
N+ FORO

Recorrido por el Refugio de ‘El Mencho’: Así se Ve el Lugar Donde Pudo Pasar sus Últimas Horas

FOTO: Muere Hombre Afuera de Hospital "La Perla" en Nezahualcóyotl, Edomex
N+ FORO

Muere Hombre Afuera de Hospital "La Perla" en Nezahualcóyotl, Edomex ¿De Qué Falleció?

foto: Reos Fugados en Puerto Vallarta
N+ FORO

¿Quiénes son los Reos Fugados en Puerto Vallarta? Difunden Fichas tras Ataque al Penal

FOTO: ¿México Recupera la Calma Tras Muerte de "El Mencho"?: Informe del Gabinete de Seguridad de Hoy
N+ FORO

¿México Recupera la Calma Tras Muerte de "El Mencho"?: Informe del Gabinete de Seguridad de Hoy

FOTO: Atacan a Balazos a la Alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich; Su Hijo Murió en el Ataque
N+ FORO

Atacan a Balazos a la Alcaldesa de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich

Las + Leídas

1
Qué Pasó en Tapachula Chiapas. García Harfuch Anuncia la Detención de 15 Generadores de Violencia
Inseguridad en México

García Harfuch Anuncia la Detención de 15 Generadores de Violencia en Chiapas

Mediante un mensaje en X, el titular de la SSPC detalló que en una respuesta a las crecientes denuncias ciudadanas sobre inseguridad.

2.
Bloqueo Autopista México Puebla con Incendio de Autobús y Tráileres en Santa Rita Tlahuapan
Inseguridad en Puebla

Incendian Tráileres y un Autobús sobre la Autopista México-Puebla; Confirman Cierre Total

3.
Foto | Sheinbaum Destaca Operativo del Ejército y Guardia Nacional Tras Abatimiento de "El Mencho"
El Mencho

Sheinbaum Destaca Operativo del Ejército y Guardia Nacional Tras Abatimiento de "El Mencho"

4.
Checa Si Vuelve Contingencia y Doble Hoy No Circula 24 de Febrero 2026 en CDMX y Edomex
Hoy No Circula

¿Vuelve la Contingencia y Doble No Circula 24 de Febrero 2026? Así Aplica en CDMX y Edomex

5.
Bloqueo Autopista México Puebla Cierre San Francisco Ocotlán y Amozoc Periférico Ecológico por Incendio de Vehículos
Inseguridad en Puebla

Incendian un Autobús de Pasajeros y Tráiler en la Autopista México-Puebla cerca del Periférico

Metrópoli

FOTO: Hallan Hombre Sin Vida con Signos de Violencia Junto a Escuela en la GAM, CDMX
N+ FORO

Hallan Hombre Sin Vida con Signos de Violencia Junto a Escuela en la GAM, CDMX

¿Qué Pasó en Circuito Interior Hoy? Camión sin Llanta Provoca Afectación Vial
N+ FORO

¿Qué Pasó en Circuito Interior Hoy? Camión sin Llanta Provoca Afectación Vial

Muere Mujer en Accidente de Moto en Iztapalapa; No Portaba Casco
N+ FORO

Muere Mujer en Accidente de Moto en Iztapalapa; No Portaba Casco

FOTO: Aerotrén del AICM Está Fuera de Servicio Hoy 24 de Febrero 2026
N+ FORO

Aerotrén del AICM Está Fuera de Servicio Hoy 24 de Febrero 2026

FOTO | ¿Hay Clases Presenciales en el CCH Azcapotzalco Este Martes 24 de Febrero? Esto Dicen Autoridades
N+ FORO

¿Hay Clases Presenciales en el CCH Azcapotzalco Este Martes 24 de Febrero? Esto Dicen Autoridades

FOTO: Central de Autobuses del Norte
N+ FORO

¿Hay Servicio en Líneas de Autobuses en México tras Ser Abatido "El Mencho"?

FOTO: Rescatan a Perro en Línea 8 del Metro CDMX
N+ FORO

VIDEO: Rescatan a Perro en Línea 8 del Metro CDMX, Así Fue el Momento

Top 5: Videos + Vistos

1
FOTO: Revelan Momento Exacto del Enfrentamiento en Tapalpa Entre Fuerzas Federales y Civiles Armados
El Mencho

VIDEO: Revelan Momento Exacto del Enfrentamiento en Tapalpa Entre Fuerzas Federales y Civiles Armados

Videos captan el intenso tiroteo entre fuerzas federales y civiles armados en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco. El operativo por aire y tierra resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera, "El Mencho"

2.
FOTO: Balacera Hoy en Iztacalco: Sujetos en Moto Atacan de Manera Directa a Dos Jóvenes; Hay Persecución de Agresores en CDMX
Inseguridad en CDMX

Balacera Hoy en Iztacalco: Sujetos en Moto Atacan de Manera Directa a Dos Jóvenes; Hay Persecución de Agresores en CDMX

3.
FOTO: Video del Momento Exacto que Hombres Disparan contra Palacio Municipal de Jiquilpan, Michoacán
Inseguridad en México

VIDEO: Momento Exacto que Sujetos Disparan contra Palacio Municipal de Jiquilpan, Michoacán

4.
Video Snapshot
El Mencho

Defensa Detalla Paso a Paso el Operativo que Culminó con la Muerte de "El Mencho"

5.
Capturan a Lugarteniente del CJNG en Acapulco, Guerrero, por Quema de Vehículos
El Mencho

Capturan a Lugarteniente del CJNG en Acapulco, Guerrero, por Quema de Vehículos

Espectáculos

FOTO: Livia Brito Audiencia
N+ FORO

Livia Brito Acude a Juzgado por Presunta Falsedad de Declaraciones y Es Vinculada a Proceso

FOTO: Lisset Actriz
N+ FORO

Lisset Protagoniza Microdrama de ViX y Le Llaman ‘Verdugo con Tacones’

FOTO: Alejandro González Iñárritu Sueño Perro
N+ FORO

Alejandro González Iñárritu Publicará Material Inédito de ‘Amores Perros’

FOTO: Antonio Banderas Financiará Investigación Sobre el Cáncer de Páncreas
N+ FORO

Antonio Banderas Financiará Investigación Sobre el Cáncer de Páncreas

Lila Downs en Despierta: Entrevista N+ con la Cantante que Busca Revolución Interna
N+

Lila Downs en Despierta: Entrevista N+ con la Cantante que Busca Revolución Interna

FOTO: Robbie Williams Traerá a la CDMX su Gira "Brit Pop": ¿Cuándo Estará en México?
N+ FORO

Robbie Williams Traerá a la CDMX su Gira "Brit Pop": ¿Cuándo Estará en México?

FOTO: Emmanuel Salud Vértigo
N+ FORO

Emmanuel Revela Qué Problema de Salud le Impidió Cantar en Espectáculo con Mijares

Suscríbete

RECIBE BOLETINES N+ EN TU CORREO

Inicio Internacional Estados unidos Familias angel trump instaura dia para honrar a victimas de migrantes