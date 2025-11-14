Gobierno de EUA Busca Frenar Nuevo Mapa Electoral de California Que Beneficia a los Demócratas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que presentará acciones legales para bloquear el nuevo mapa electoral de California, aprobado por amplia mayoría, 4 de noviembre.

Conocido como la Proposición 50, busca redibujar temporalmente sus distritos electorales y favorecer al Partido Demócrata de cara a las elecciones de medio mandato de 2026.

La demanda presentada contra la propuesta, a decir del Departamento de Justicia, incurre en "manipulación racial de distritos", lo que viola la enmienda 14 de la Constitución.

La fiscal general, Pam Bondi, afirmó en un comunicado que el plan es un "descarado intento de acaparar poder, que pisotea los derechos civiles y ridiculiza el proceso democrático".

¿Qué aprobaron los votantes de California?

Los votantes de California respaldaron el plan conocido como Proposición 50, que se interpretó como una victoria del gobernador Gavin Newsom, figura importante de los demócratas frente a Donald Trump.

Este plan contempla una redistribución temporal de los distritos electorales que permitiría al Partido Demócrata cinco escaños adicionales para controlar al Congreso.

Se trata de una respuesta a lo que hizo el Partido Republicano en Texas aprobara su propia redistribución de distritos para consolidar su presencia.

Con información de AFP

ICM