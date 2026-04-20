Gobierno de EUA Comienza a Regresar Dinero a Empresas por Aranceles de Trump

Este lunes 20 de abril de 2026, el Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) comenzará el proceso de reembolso de alrededor de 166 mil millones de dólares cobrados ilegalmente en aranceles anulados por la Corte Suprema en febrero pasado.

Lo anterior luego de la decisión del máximo tribunal que invalidó una parte central del esquema de gravámenes del presidente Donald Trump.

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Primera fase de pagos

Cabe señalar que será el Servicio de Aduanas estadounidense el que pondrá en marcha la primera fase de los pagos para una gran parte de las empresas estadounidenses afectadas, a las que espera devolver un monto inicial de 127 mil millones de dólares.

El portal que activará hoy, dijo el Gobierno, servirá a aproximadamente el 63% de las compañías elegibles.

Dichas empresas podrán presentar la documentación necesaria para el reembolso de cobros por los aranceles anunciados hace poco más de un año por Trump, bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

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¿Cuándo se emitirán los reembolsos?

La primera etapa se centrará en los pagos arancelarios que técnicamente continúan bajo revisión federal y por lo tanto, aún no han sido liquidados de forma definitiva.

El Servicio de Aduanas estimó que, una vez aceptadas las solicitudes de los importadores, habrá un plazo de entre 60 y 90 días para emitir los reembolsos.

Posteriormente, el denominado sistema CAPE se ampliará para incluir pagos más antiguos que ya fueron liquidados.

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Con información de EFE.

spb