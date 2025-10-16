Guerra vs el Narco: EUA Decomisa Tráiler con Cocaína con Valor de 17 MDD que Iba Desde México
El decomiso del cargamento de droga fue encabezado por autoridades de Florida, informó el gobernador Ron DeSantis
Autoridades de Estados Unidos de América (EUA) decomisaron un tráiler cargado con más de 170 kilogramos de cocaína, valuada en más de 17 millones de dólares; de acuerdo con la investigación, la droga sería transportada desde la frontera entre Texas y México, hacia Florida.
Este jueves, 16 de octubre de 2025, la oficina del gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que el decomiso de la droga ocurrió el pasado 5 de octubre en un operativo de la Patrulla de Caminos de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
En dicho operativo, las autoridades detectaron un "camión semirremolque sospechoso de transportar narcóticos de la frontera México-Texas hacia el sur de Florida".
