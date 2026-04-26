Hotel Hilton de Washington: En 1981, Hubo Otro Intento de Ataque contra Un Presidente

El incidente de seguridad durante la cena que el presidente Donald Trump encabezaba ante los corresponsales de la Casa Blanca, trajo el recuerdo de lo ocurrido el 30 de marzo de 1981.

El escenario fue el mismo, aunque el personaje y la situación fueron distintas. En aquella ocasión, hace 45 años, el presidente Ronald Reagan salía de un evento político con 5 mil miembros de sindicatos.

Fue entonces que John Hinckley Jr. sacó su revolver calibre .22 y disparó contra el presidente y su equipo de seguridad.

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Una de las balas rebotó en la limusina y después se impactó bajo la axila izquierda del mandatario. Las heridas no fueron detectadas de inmediato y fue solo hasta que Reagan tosió sangre.

Fue internado en el Hospital de la Universidad George Washington y luego de 12 días regresó a la Casa Blanca.

En su autobiografía, Una vida americana, hay una frase que Ronald habría dicho a su esposa, Nancy, tras el intento de asesinato: "Que te disparen, duele".

De acuerdo con la página oficial del presidente, el secretario de prensa, James Brady, el agente del Servicio Secreto, Timothy McCarthy, y el policía Thomas Delahanty también resultaron heridos.

Video: Donald Trump Ofreció Mensaje Tras Disparos en Cena de Corresponsales Casa Blanca

El Hilton, un hotel acondicionado

Por lo general, el hotel Hilton, donde la cena se ha celebrado durante años, permanece abierto a los huéspedes habituales durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

De acuerdo con AP, la seguridad se concentra en el salón de baile y no en el hotel en general, lo que facilita el tránsito de personas en el inmueble.

En años anteriores, eso ha permitido algunas protestas en el vestíbulo y espacios públicos del hotel, lo que derivó en la actuación de los equipos de seguridad.

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Fue a partir de 1981, tras lo ocurrido con Reagan, que se impulsaron rediseños en el hotel y así mejorar la seguridad. De hecho, se añadió una suite presidencial especial cerca de la entrada.

Ahí, los jefes del Ejecutivo estadounidense pueden ser llevados en caso de emergencia, como ocurrió la noche de este sábado 25 de abril con Trump, tras el incidente.

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Trump aprovecha para promocionar salón en la Casa Blanca

Luego del atentado de este sábado, el presidente Donald Trump ofreció una conferencia para dar detalles de lo ocurrido. Incluso, adelantó información en su red Truth Social sobre el presunto responsable, Cole Tomas Allen.

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Ya en el salón de prensa, Trump abordó uno de los temas que tiene predilección en su agenda: la construcción de un enorme salón de baile de 400 mdd en la Casa Blanca.

Sostuvo que el Hilton "no es especialmente seguro", de ahí que sea necesario construir ese nuevo espacio que ha causado una polémica más para el magnate.

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Con información de N+ y AP

ICM